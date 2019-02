Sport



Serie B femminile, Le Mura Spring supera Bf Pontedera

domenica, 3 febbraio 2019, 10:01

50-38

Parziali (9-7; 31-17; 41-29)

Le Mura Spring Lucca: Nottolini 4, Doda 5, Mandroni 4, Rapè, Mbeng 12, Bonciolini 2, Conti 6, Menchetti 2, Cecchi 3. All.: Giannelli

B.F. Pontedera: Mbeng n.e., Ricci 4, Graziani 6, Fabbri F. 9, Fabbri L. 9, Rossi 3, Del Pivo 2, Daddi 1, Di Salvo, Capodagli 4. All.: Pianigiani.

Arbitri: Sposito di Livorno e Venturini di Capannori

Grande prestazione delle senior Spring che nel campionato di serie B ribaltando ogni pronostico dominano la partita contro B.F. Pontedera, squadra ben organizzata e con buone individualità.

Partono in sordina le due squadre con schermaglie che non vanno a finalizzare, a metà della prima frazione siamo ancora sul 4-2. Il primo quarto si chiude con un guardingo 9-7. Il secondo quarto molto più brillante si apre con la consueta bomba di Doda che dà il via ad un break, al quale collaborano Salvestrini e Conti, che porta sul 16-7. La tripla di Rossi tenta di scuotere le ospiti, ma sale in cattedra Salvestrini che con una serie di tiri liberi porta per la prima volta il vantaggio in doppia cifra (21-10). Il quarto prosegue con il vantaggio che si arrotonda nel finale fino ai +14 (31-17).

Lo strappo del secondo quarto risulterà decisivo perchè al ritorno dall'intervallo lungo le padrone di casa controllano la partita mantenendo un vantaggio fino alla fine che non scenderà mai sotto i 10 punti.

Grande prova di squadra, ma in evidenza Mbeng con 12 punti e 10 rimbalzi e Salvestrini con 12 punti, 5 rimbalzi, 5 palle recuperate e un 5/6 dalla lunetta.

"Vittoria inaspettata ma meritata - commenta soddisfatto coach Giannelli - frutto di una difesa intensa, attacco di squadra e convinzione. Far segnare solo 38 pt ad una squadra di cecchini come Pontedera non é cosa da poco. Un Brave alle ragazze".

Prossimo impegno al Palacoverciano in casa dell'imbattuta capolista P.F. Firenze sabato 9 febbraio ore 21.00