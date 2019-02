Sport



Si riempie di piccoli rugbisti il campo Bernardo Romei

lunedì, 25 febbraio 2019, 17:32

Un successo la giornata di sabato 23 al Bernardo Romei. In occasione dei raggruppamenti delle categorie Under 6 e Under 8 il campo da rugby si è affollato di tantissimi bambini provenienti da tutta la Toscana.

Per il Rugby Lucca l’Under 6 è proprio la grande novità dato che fino all’anno scorso i numeri non consentivano di schierare una squadra completa, e, spesso, per permettere ai bambini di giocare delle vere partite si era costretti ad unirsi ad altre società. Quest’anno invece il grande lavoro di reclutamento ha dato i suoi frutti e occasioni come quelle di sabato sono importanti per permettere ai piccolissimi di crescere e divertirsi. L’Under 8 è invece una realtà consolidata, tanto che, grazie ai buoni numeri, è stato possibile schierare due squadre. Entrambe si sono mostrate all’altezza della situazione, vincendo alcune partite e mettendo in difficoltà gli avversari in altre.

“Nel complesso il Rugby Lucca può dirsi davvero soddisfatto”, dice il Direttore Sportivo Andrea Marchi. “Non solo i bambini si divertono e crescono in un clima sportivo stimolante, ma quello che più riempie di orgoglio è proprio il senso di comunità che trapela da giornate come questa. Genitori, famiglie, simpatizzanti, educatori e dirigenti collaborano per la riuscita del tutto, dal divertimento in campo fino alla preparazione del famoso Terzo Tempo, e questo ci indica che stiamo proprio andando nella direzione più giusta.”