Sport



Trionfo lucchese alla Scarpinata il Granocchio

domenica, 17 febbraio 2019, 17:08

In una splendida giornata di sole e con una numerosa partecipazione si è svolta a Agliana (Pistoia) la trentatresima edizione della Scarpinata I' Granocchio organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese e il Circolino Arci San Niccolò dove al via si sono presentati in 650.

La gara ha visto la vittoria del lucchese Alessanndro Ristori (Olucca Marathon) che ha percorso i 13 chilometri della gara nel tempo di 45'49'', seguito da Ibrahima Sidibe (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e di 26'' Andrea Brachi (I Brapidi Enjoy Prato).

Successo lucchese anche nella categoria veterani uomini dove ad imporsi e stato Mauro Paolinelli (Lucca Marathon) in 48'10,secondo posto per Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana) e terzo Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico).

Il garfagnino Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento dove conclude in 52'44, posto d'onore per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terza piazza per Maurizio Mandola (La Torre).

Santi Elena (Atletica Prato) giunge prima nella categoria donne assolute con il tempo di 54'52'' dove precede di 2'10'' Raffaella Malverti (Podistica Correggio) e di 3'26'' Stefania Palmieri (R.M. Berzantina).

Trionfo per Roberta Belardinelli (Filirun Team) nella categoria donne veterane dove ferma il cronometro sul tempo di 52'44 e precede Silvana De Pasquale (Ill Fiorino) e Antonella Biagioli (Individuale)

Nelle donnne veterane argento,vittoria per Donatella Serafini (Antraccoli) con il tempo di 1ora01'42'' in seconda posizione Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) , terza Carla Bicchi (Rodolfo Boschi Prato).

Nella classifica per società il primo posto e andato alla podistica Pratese con 41iscritti,seconda la Podistica Avis Copit (26) e terza Silvano Fedi (25).