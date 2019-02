Sport



Virtus Lucca: finale stagione indoor 2019, vola Naldi, ottimi anche Rontani e Pacitto

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:02

Finisce con un pizzico di amarezza la stagione assoluta 2019 di atletica leggera al Palaindoor di Ancona con un drappello virtussino decimato da improvvise malattie e pareri medici contrari che hanno privato il team biancoceleste di alcuni big che sicuramente avrebbero dato spettacolo sulle piste. Grandi assenti infatti al weekend conclusivo della intensa stagione sportiva Idea Pieroni, fuoriclasse nel salto in alto costretta a casa da un improvviso virus influenzale, e il velocista di caratura internazionale Marcell Jacobs Lamont che, pur gareggiando con le Fiamme Gialle, è cresciuto sportivamente nella Atletica Virtus ed ha assistito alle gare dalle tribune assieme agli atleti e dirigenti biancocelesti, seguendo il consiglio dello staff medico che ha ritenuto opportuno privilegiare la sua partecipazione ai Campionati Europei Assoluti di Glasgow dei primi di marzo. Assenze importanti che hanno scaricato l’onere della difesa dei colori sociali su un numero ristretto di atleti, i quali comunque si sono dimostrati più che all’altezza del compito confermando gli straordinari progressi che negli ultimi mesi hanno permesso loro di arrivare alla finale appena disputata. Segna infatti la storia societaria Elisa Naldi che, cimentandosi nel salto in lungo, sigla il miglior risultato tecnico di sempre della Atletica Virtus in un campionato assoluto. Dopo aver reso nulli i primi due salti infatti, la giovane atleta assistita dal tecnico Stefano Rapé riesce ad accedere alla fase finale della competizione con la misura di 5,78 metri, guadagnandosi così altri tre tentativi. Una occasione che Naldi non si fa scappare siglando così il proprio capolavoro: 5,92 metri è infatti la distanza raggiunta al quarto tentativo, misura inedita per la società lucchese che vale la scalata della classifica fino alla quarta posizione assoluta. Infruttuosi purtroppo i successivi tentativi di migliorare ulteriormente il risultato e strappare quella manciata di centimentri che la separavano da una medaglia di bronzo che sarebbe stata epocale, conquistata invece da Chiara Proverbio della Atletica Saronno con un salto di 6 metri, ma grandissima soddisfazione per la crescita sportiva di una atleta che, al secondo anno di categoria, dimostra qualità tecniche e voglia di crescere in straordinaria misura confermandosi uno dei perni della squadra femminile virtussina. Altrettanto brava la compagna di squadra Gloria Rontani che, cimentandosi nei 60 metri piani in una situazione di grande pressione, segna anch’essa il season best e record sociale nelle batterie del mattino con un cronometro di 7’’68, riuscendo così ad accedere alla semifinale dove è costretta a cedere il passo alla agguerritissima concorrenza, con un risultato finale giudicato più che positivamente dal tecnico Francesco Miccoli. Grande amarezza invece per la gara sui 60 metri ad ostacoli di Andrea Pacitto che, pur regalando un personal best nella batteria, rimane fuori dalla finale letteralmente per un capello: il nostro fortissimo specialista ha tagliato infatti il traguardo con un tempo di 8’’17, perfettamente accoppiato in quarta posizione con Mattia Di Panfilo della Atletica Futura. Solo il responso del photofinish, richiesto dal direttore tecnico biancoceleste Matteo Martinelli, ha potuto stabilire che Pacitto era in ritardo sul compagno di gara di appena 3 millesimi di secondo, costringendolo così a cedere la quarta posizione e l’accesso alla finale. Un fine stagione sfortunatissimo per il nostro ostacolista che torna comunque a casa con la consapevolezza di aver corso una ottima gara e di aver svolto una stagione in crescita costante, dalla quale esce con una maggiore determinazione a fare ancora di meglio nel futuro.