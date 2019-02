Sport



Virtus Lucca: Naldi vicecampionessa italiana

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:32

Vola sulla sabbia e si va a conquistare la seconda posizione: è una lezione di sport e determinazione quella con cui Elisa Naldi ha strappato all’ultimo tentativo il titolo di vicecampionessa italiana nella categoria Cadette ai campionati italiani individuali di Ancona, arrivando a sfiorare la posizione più alta del podio. Inarrivabile purtroppo Chiara Proverbio dell’Atletico Saronno che col suo 6,08 metri ipoteca fin dal primo tentativo il titolo tricolore, ma chi pensava che la gara fosse già finita ha avuto un soprassalto in zona cesarini: Naldi infatti, che sembrava avviarsi a terminare la gara in quarta posizione, è riuscita a mettere da parte la pressione del momento e, in uno scatto di orgoglio, ci ha regalato uno dei suoi migliori salti di sempre arrivando a segnare 6,07 metri, validi per la medaglia d’argento e il vicetitolo nazionale di categoria. Un risultato meritatissimo per la giovane atleta allenata da Luca Rape’, frutto di un talento naturale e rigorose sessioni di allenamento che fanno della saltatrice una delle colonne portanti della squadra femminile della Virtus e una delle cartucce da giocare per una eventuale promozione in serie B. Altrettanto meritati i risultati del drappello virtussino ai Caampionati Toscani Allievi e Cadetti di Firenze, dove i nostri atleti conquistano medaglie praticamente in ogni gara: splendida nei 60 metri piani Gloria Rontani che, dopo aver dominato la batteria, migliora ulteriormente il proprio risultato in finale fermando il cronometro a 7’’69, valido per la posizione più alta sul podio e la medaglia d’oro. Finisce in terza posizione invece la gara Allieve di Giulia Pierotti sulla stessa distanza: unica delle biancocelesti a qualificarsi alla finale, Pierotti lima il proprio risultato della batteria fino a 8’’18 riuscendo a tornare a casa con il bronzo al collo, mentre rimangono fuori dal podio nelle rispettive specialità Diana Amabile, Francesca Marchetti, Lisa Giambastiani, Elisa Fontana e Noemi Manfredi. Ottima anche la squadra maschile in cui Fabio Pierotti e Mattia Paterni si occupano di appesantire il medagliere biancocelesti: doppio bronzo per la coppia di atleti virtussini che spiccano sulla concorrenza con un risultato tecnico rispettivamente di 7’’23 sui 60 metri piani (superando anche i 7’’30 del compagno di squadra Cianti Duccio, che finisce la finale in sesta posizione) e 8’’43 sui 60 metri ad ostacoli, dimostrando una preparazione agonistica di sostanza.