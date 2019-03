Sport



A San Leonardo in Treponzio la "Boxing Night 2 - I campioni del domani"

venerdì, 1 marzo 2019, 08:45

Primo appuntamento di pugilato per gli appassionati della “noble art“ a Lucca: sabato sera, a partire dalle 20.30, presso l’accogliente palestra Don Aldo Mei dell’Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio, si svolgerà un interessante manifestazione di boxe volta a far conoscere i nuovi protagonisti del pugilato lucchese.



Saranno diversi i pugili lucchesi impegnati sul ring con tanti nomi nuovi ma anche pugili con esperienza : tra gli esordienti troviamo le giovanissime schoolgirl ( classe 2005 ) Noemi Garofano ( 57 kg ) e Miria Rossetti ( 48 kg ) che affronteranno avversarie del Veneto , ci sarà anche la livornese Giulia Bonaretti ( junior 48 kg ) ma anche Corina Babici che milita nei 51 kg elite 2 ( un atleta che è anche mamma di due bambini ,con una grinta ed una determinazione da invidiare ) . Non è comune trovare in cartellone tanti match di pugilato femminile che andranno ad affiancare i pugili : tra i debuttanti maschi troviamo Michele Raffanti youth di 60 kg che avrà di fronte un pugile di Vicenza debuttante , molto atteso il debutto di Matteo Mencaroni veterano del pugilato giovanile che al peso di 40 kg affronterà un pari età di Guastalla , Orsi Maurizio elite seconda di 69 kg se la vedrà con D’Alo Francesco della Boxe Prato mentre Miguel Bachi per gli youth 81 kg incrocerà i guanti con Dell’Anna Dario ( Boxe Pontedera ) . A fare il clou tre incontri dei pugili junior Lorenzo Garofano ( categoria 60 kg ) che si batterà con Guido Rontani ( Samurai Firenze ), Lorenzo Frugoli ( categoria 70 kg ) contro il forte pugile venet Omar Forante ( Queensberry Vicenza ) mentre Samuele Giuliano ( 75 kg ) dovrà vedersela con Emanuele Gjieli ( Accademia Pugilistica Livornese ) altro ragazzo sempre del 2003 molto valido . Saranno inseriti anche altri match tra pugili di Prato , Cascina e Pisa nel programma ) mentre il pugile Roberto Ignat ( junior 60 kg) è impegnato nel torneo esordienti e in caso di finale non potrà partecipare alla serata del 9 .

Domenica mattina a partire dalle ore 9.30 si svolgerà sempre nella palestra di San Leonardo il 1° criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana , la Pugilistica Lucchese organizzatrice della gara conta di portare tutta la squadra al completo rinnovata ma anche con veterani soprattutto nei canguri e allievi , si prevede una massiccia partecipazione da parte di molte società della Toscana e sicuramente saranno oltre 150 gli iscritti da Livorno , Firenze , Siena ,Grosseto con al seguito tanti genitori e parenti oltre agli accompagnatori ufficiale ( ci sarà anche una ricaduta per il territorio perché poi molte famiglie andranno a visitare i borghi del compitese ) .

Parteciperanno invece al Torneo Nazionale Femminile in programma a Mondovì ( Cuneo ) dal 15 al 17 Marzo sia Miria Rossetti che Noemi Garofano mentre Corina Babici è prima riserva nei 51 kg , è un torneo che soprattutto per le più giovani vale anche come Campionato Italiano ed apre le porte anche ad un eventuale convocazione in maglia azzurra , convocazione che vede di nuovo in allenamento il pugile Samuele Giuliano che da domenica 24 febbraio fino al 2 marzo è a Roma presso il Centro Olimpico dell’Esercito alla Caserma Cecchignola il che fa ben sperare per un prossimo esordio in nazionale per Giuliano.