Akitsukai Lucca, tre medaglie per gli atleti lucchesi

lunedì, 4 marzo 2019, 09:15

Ancora una conferma per la società sportiva "Akitsukai Lucca". Durante i recenti campionati italiani di iaidō, infatti, gli atleti lucchesi si sono aggiudicati ben tre medaglie: Stefano Teani ha conquistato l'argento nella categoria Shodan, Rosita Giovannetti il bronzo in quella Nidan e Alessandro Natali il Fighting Spirit nella agguerritissima categoria Sandan.



Si tratta dell'ennesima attestazione di merito per questa società che ormai da anni sale sul podio sia nazionale che europeo. Tuttavia, sebbene le medaglie e le competizioni rappresentino un importante momento di confronto, lo scopo perseguito dagli insegnanti Rosolini e Natali resta sempre quello di perfezionare se stessi nella pratica costante di questa secolare arte marziale, l'arte dell'estrazione della Katana giapponese (iaidō).



I corsi si svolgono presso la palestra Samurai Karate di Marino Lombardi il lunedì, mercoledì e giovedì sera.