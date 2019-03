Sport



Amore & Vita | Prodir: buone notizie da Antonio Zullo

martedì, 26 marzo 2019, 22:38

Ottime notizie dall’Istituto Ortopedico Rizzoli, dove il professor Dante Dallari e la sua equipe medica hanno eseguito correttamente l’intervento di inserimento della protesi del femore sinistro al ciclista di Amore & Vita – Prodir Antonio Zullo.

“L’intervento è andato benone – spiega lo scalatore di A&V | Prodir – il professor Dallari mi ha detto di stare sereno ed avere fiducia perché la situazione sembra incoraggiante. Già oggi mi hanno fatto alzare e camminare con le stampelle, quindi adesso non mi resta che stare tranquillo e lavorare duro, affrontando con il massimo ottimismo e coraggio tutto il percorso riabilitativo. Il mio obbiettivo principale è quello di tornare a correre come Bart De Clercq del team Wanty che è l’unico altro atleta al mondo che per ora è riuscito a tornare alle competizioni con una protesi come la mia.”

“Questa è una bella notizia – commenta patron Ivano Fanini – siamo contenti e fiduciosi di poter rivedere Antonio in sella entro la fine della stagione”.