Sport



Bama torna alla vittoria superando Valdisieve

domenica, 31 marzo 2019, 23:08

BAMA ALTOPASCIO 80

BASKET VALDISIEVE 74

(Parziali: 25-18 48-42; 60-58; 80-74)

Arbitri: Solfanelli e Sgherri

BAMA: Poggetti, Lombardi 4, Pantosti 20, Orsini 11, Riccio 7, Baroncelli 8, Cappa 5, Bini Enabulele, Meucci 12, Bonari, De Falco 13. All. Novelli

VALDISIEVE: Bongini 4, Niccoli 11, Coccia 11, Piccini N. 1, Cianchi 15, Rossi 14, Dionisi 4, Saldarelli, Bianchi 1, Municchi 10, Piccini C. 2. All. Pescioli

Un Bama in versione montagne russe ritrova il referto rosa dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria sofferta quanto importante, che, in caso di ulteriore successo domenica prossima contro Montevarchi, sempre al PalaBridge, garantirebbe come minimo il settimo posto, con buone probabilità il sesto.

Rosablù che devono ancora tornare ai livelli del girone di andata ma che stanno pian piano reinserendo De Falco e Orsini, ancora appannati fisicamente ma determinanti nel finale, con la mission di recuperare altri atleti da problemi fisici trascinati da tempo. Venendo alla gara si son viste ottime cose alternate a castronerie, sia difensive che offensive, da doppia sottolineatura in blu.

Ma pronunciare quel "ottime cose" erano circa 20 giorni che non lo si poteva fare, occorre ripartire da lì. Valdisieve, squadra frizzante come un Valdobbiadene doc, è stato comunque avversario di livello, sempre sul pezzo senza mollare mai di un centimetro. Una sconfitta per loro che, unita alla vittoria del Don Bosco Livorno a Castelfiorentino, complica loro la strada verso i play-off.

Il Bama ha tirato nettamente meglio sia da due punti che da tre punti dei Fiorentin,i che sono riusciti a rimanere in gara, andando anche sul +5, grazie alle seconde opportunità ed al netto maggior numero di possessi offensivi (69 tiri su azione per i gigliati contro 53 del Bama).

Il primo quarto vede i rosablù giostrare molto bene in attacco con De Falco già in modalità assist-man e Pantosti ispirato in percussione. Valdisieve si affida al palleggio, arresto e tiro di Rossi per rimanere in scia. Suoi sono 10 dei 18 punti dei biancoverdi al primo fischio (25-18). Seconda frazione e due rubate di Pantosti e Cappa, un "double" di Riccio e una tripla di Pantosti danno il +10 per la Novelli Band (46-36).

Valdisieve però non molla e accorcia su due attacchi altopascesi e successiva palla persa non proprio da cineteca. 48-40 e ultimo possesso di Valdisieve. Ci sono 2 falli da spendere, coach Novelli lo fa notare ai giocatori in campo, ma incredibilmente il Bama consente la "tabellata" sulla sirena a Coccia senza spendere fallo (48-42). Segnale sinistro?? Sembrerebbe proprio di no visto che la ripresa inizia con due "boeri" di De Falco per 4 punti di un liberissimo Pantosti (52-42), un +10 che diventa + 14 con una tripla sempre di Pantosti a -6'43'' (56-42).

Tripudio?? No, incubo. Una difesa pressing a tutto campo, nemmeno troppo aggressiva, manda in tilt l'attacco del Bama che commette errori marchiani in serie. Risultato: parziale esterno di 16 a 2 con Coccia che ...incoccia... sul 58-58 a - 57" . Una percussione di Riccio su assist di Cappa é una vera e propria flebo per il paziente Bama (60-58).

Ma l'ultima frazione inizia con l'inerzia biancoverde a tinte forti. I ragazzi di Pescioli raggiungono due volte il + 5. Sul 64-69 è una tripla provvidenziale di Meucci a riaccendere le speranze. De Falco impatta sul 69-69 ma a -4'15''c'è ancora un possesso pieno di vantaggio per gli ospiti (70-73). I rosablù nel frattempo litigano un po' troppo con il ferro ai tiri liberi. Sembra un finale amaro ma viene zuccherato a dovere da due "fox shots" di Meucci in avvitamento, un penetrazione reverse di Orsini e qualche fallo guadagnato di pura esperienza da parte di De Falco. E' l'allungo decisivo al Bama. Due punti sofferti quando goderecci.