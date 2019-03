Sport : prima categoria



Bene il Tau che vince contro lo Sporting Bozzano

domenica, 31 marzo 2019, 18:46

4 - 1

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Daviddi, Casali, Lunardini, Bruni (43'1t Donati), Franceschi, Giardini, Paoletti (45'2t Vannucci), Vanni Leonardo (29'2t Vanni Andrea), Biggi (19'2t Tognotti), Sardelli (25'2t Lenci), Haoudi. A disp: Bertenni, Pieri, Balli, Del Sarto. Allenatore: Cristiani.

SPORTING BOZZANO: Bedei, D'Agliano, Benedusi (29' 2t Palazzolo), Signorini, Romanini, Lunardi (23'2t Aquilante), Pierini, Benassi, Suallah (23'1t Bertoneri), Canesi, Checchi (intervallo, Fierro). A disp: Stoppani, Gemignani, Del Dianda. Allenatore: Lucchesi.

ARBITRO: Andrea Marinai sezione di Firenze.

RETI: Paoletti, Biggi, Casali, Haoudi, Fierro.

NOTE: Espulsi: Benassi. Ammoniti: Biggi, Sardelli, Pierini, Canesi.

Netta affermazione del TAU Calcio contro lo Sporting Bozzano. Amaranto già in vantaggio al 6' con Paoletti ben imbeccato da Sardelli. Pochi minuti e la squadra di Cristiani raddoppia: Biggi è abile a sfruttare la corta respinta della difesa del Bozzano. Al 20' il Bozzano resta con 10 uomini per l'espulsione di Benassi. La ripresa si apre con gli ospiti che accorciano le distanze grazie a Fierro. Il TAU non si lascia sorprendere e prima con Casali, poi allo scadere con Haoudi, chiude la partita.