Brilla la Ginnastica Ritmica Lucca alle gare FGI di Follonica

venerdì, 1 marzo 2019, 16:37

Ottimi risultati per la Ritmica Lucca alla prima prova del campionato individuale FGI LA-LB-LC che si è svolta a Follonica il 23 e il 24 febbraio.

Sabato è scesa in pedana Sofia Fazzi che ha portato a termine due buoni esercizi con la palla e con il cerchio che le hanno fatto raggiungere il quarto nella classifica delle senior 1 LB. Ai piedi del podio anche Emma Froli nella categoria junior 2 livello LB, mentre Giulia Bottaini è arrivata13esima nelle junior 3 LB.

Domenica mattina la gara è ripartita con le categorie delle allieve. Si sono distinte Agnese di Mauro e Giulia Susulete che hanno conquistato la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo, seguite da Vittoria Martinelli quarta classificata su 16 ginnaste. Secondo posto anche per Gemma Bertolani e Flavia Vezzoso rispettivamente nella categoria allieve 2 e allieve 3 LC. Quarto posto per Lara Giannecchini nelle allieve 3 LB, che affronta con grinta il programma di gara portando in pedana due attrezzi. L'ultima medaglia arriva nella categoria LB dove Sabrina Ionescu sale sul secondo gradino del podio, quarta invece la sua compagna di squadra Martina Franciosini. Decima Ambra Paladini nelle allieve 4 LC che affronta egregiamente una gara di alto livello.

Nel pomeriggio sono scese in pedana le junior e le senior, la cui gara purtroppo è stata caratterizzata da diversi errori. Le veterane Tina Sassetti e Gloria Conti si classificano settima e 13esima. Mentre nella categoria junior 3 LC Sofia Pardini raggiunge la decima posizione, seguita dalle compagne Bandoni Caterina 12esima, Ilie Antonia 16esima, Braschi Marta 17esima. Prima gara da Juniores per Rachele Giorgetti che si classifica nona. La gara vedeva la partecipazione di oltre 300 ginnaste provenienti da tutta la Toscana. Alla seconda prova, prevista per il 16 e 17 marzo, le ginnaste della Ritmica Lucca avranno la possibilità consolidare o migliorare le proprie prestazioni.