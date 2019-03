Sport



giovedì, 7 marzo 2019, 00:14

Buoni risultati anche nell’ultimo fine settimana per il team Lucca Marathon. Nel classico appuntamento con il Gran Premio Monte Serra “Ragazzi del Vega 10”, manifestazione in memoria delle vittime dell’incidente aereo del 3 marzo 1977, dove perirono 44 militari, hanno ben figurato Andrea Marsili (2° veterano), Mauro Paolinelli (7° veterano) Paolo Cogilli (18° senior) e Flavia Cristianini (4° Ladies).

Alcuni “stakanovisti” si sono concessi il bis, il giorno successivo a Quarrata, nel trofeo “Unità d’Italia”, con risultati rilevanti. La Cristianini è andata a cogliere un bel successo nella sua categoria, mentre Paolinelli è giunto secondo tra i veterani; buoni risultati anche per Paolo Cogilli (anch’egli al secondo impegno in due giorni, già 138 km di gare dall’inizio dell’anno per lui) ed Alessandro Cogilli.

A Fucecchio si è corsa la Mezza Maratona, a cui ha partecipato una nostra rappresentativa.

Alessandro Ristori è giunto 19° assoluto, in un lotto di concorrenti veramente sopra le righe, chiudendo le sue fatiche con il tempo di 1.16’39”, nuovo primato personale; record abbassato anche per Francesco Fabbri, 44° con il tempo di 1.23’03” e Nicola Davini, 79° in 1.28’21”.

Bene anche Roberto di Muro, Simone Franceschini e Marco Bonvino, a completare un risultato di squadra più che lusinghiero.

Nella gara a staffetta Mauro Martinelli e Claudia Mattiuzzi chiudono al 12° posto, mentre Daniele Rubinelli, in una staffetta mista, porta a casa un ottavo posto.

A completare la giornata nota di merito per Giulia Bordina che compie l’ennesima fatica, portando a termine l’impegnativo “Trail di Monte Maggiore”.