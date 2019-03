Sport



Centro Minibasket Lucca al Torneo Fosco Carloni

martedì, 19 marzo 2019, 08:48

Dal 6 al 7 aprile si svolgerà a San Vincenzo l'XII Torneo Fosco Carloni, un appuntamento ormai diventato un classico del basket giovanile.

Inizialmente si chiamava trofeo delle provincie, poi dedicato alla figura del dirigente senese Fosco Carloni per aver dedicato una vita a questo sport.

Oggi questo torneo è sponsorizzato in tutto e per tutto dal Comitato Regionale Fip ed è sicuramente uno dei più rappresentativi che si svolgono in Toscana.

Il Torneo Carloni è dedicato agli atleti U13, ragazzi che vengono selezionati e scelti tra tutte le realtà di basket toscano, con i quali vengono formate le squadre, dai nomi molto pittoreschi, del tipo Falcons, Dragons Sharks, Liones ed altre, per un totale di 8 squadre che poi daranno vita al torneo.

Il torneo è un importante vetrina per gli atleti, i coach, gli arbitri, tutti quanti giovani o giovanissimi e alle prime esperienze come coach, sono in pratica i ragazzi su cui la federazione prova ad investire in prospettiva futura.

Anche quest'anno il Centro Minibasket partecipa con tre ragazzi, Lorenzetti Filippo nella squadra degli Sharks, Battaglia Zubin nei Falcons, Brugioni Andrea nei Bears.

Insieme ai ragazzi ci sarà anche il capitano della Geonova Riccardo Romano in veste di allenatore dei Liones.--