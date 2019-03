Sport



Cmb e Summer Soccer insieme per una grande estate

giovedì, 21 marzo 2019, 09:49

Come ogni anno di questi tempi al Centro Minibasket Lucca si comincia a lavorare sulla preparazione dei campi estivi per i ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Quest'anno però l'offerta rivolta ai ragazzi si amplia notevolmente, frutto di una Joint Venture che ha unito il Centro Minibasket Lucca e il Summer Soccer, due tra le più importanti società organizzatrici di campi estivi e in special modo per il Cmb per il notevole numero di ragazzi che tutti gli anni si iscrivono al Minibasket, vero trampolino di lancio per poi intraprendere un percorso sportivo vero e proprio.

Le attività che nel 2019 verranno proposte sono davvero molteplici:

- TIRO CON L'ARCO con istruttore - NUOTO con istruttori di nuoto qualificati - TENNIS con istruttore - SCHERMA con la collaborazione della scherma Lucca - ZUMBA KIDS con insegnanti qualificati - AGILITY DOG con cani certificati dell'Agility Dog Lucca - ARTI MARZIALI con l'intervento di maestri specializzati - GINNASTICA RITMICA - BASKET con istruttori del Centro Minibasket - BASEBALL – RUGBY

Le location adibite ai campi estivi sono i classici Antraccoli e Centro Vignini presso lo stadio di Lucca, ai quali quest'anno si aggiunge il campo di Luccasette a San Concordio e la stessa palestra di San Concordio, adibita per tutta l'anno all'attività di basket del Cmb.

I corsi prenderanno il via l'11 Giugno 2019 e regolarmente ogni mattina le attività avranno inizio alle 7:30 e si concluderanno alle 18:00 con la possibilità, per gli iscritti, di rimanere a pranzo.

Nell'arco delle mattinate i partecipanti, divisi in fasce di età, faranno attività multisportive, sotto la supervisione di istruttori qualificati e con esperienza pluriennale (diplomati ISEF, Laureandi in scienze motorie, istruttori di nuoto), mentre per i più piccoli saranno organizzati, con insegnanti qualificati e professionisti del settore attività ricreative, manuali e motorie, adatte alle loro età

Di questo gruppo faranno parte anche gli istruttori del Cmb, Giacomo Stefani e Chiara Licheri i quali accoglieranno tutti i bambini e ragazzi che si iscriveranno alle attività che si svolgeranno alla palestra di San Concordio.

A breve verranno pubblicati i moduli di iscrizione, con ampio dettaglio sullo svolgimento delle attività con i relativi costi.

Ulteriori informazioni sul sito http://www.summersoccer.it/il-summer-soccer/