Sport



Coppa Ragazzi Toscana, volano le squadre Virtus Lucca

lunedì, 25 marzo 2019, 15:36

Una prima giornata da incorniciare per la Atletica Virtus Lucca alla Coppa toscana ragazzi/e di Pietrasanta, dove i nostri giovani atleti scalano le classifiche nelle varie discipline fino a ritagliarsi la seconda posizione provvisoria sia con la squadra femminile che con quella maschile, mettendo così una ipoteca sull’accesso alla finalissima regionale che si disputerà in autunno tra le dodici migliori società toscane. Grande soddisfazione viene espressa dalla dirigenza della società che, oltre ai risultati sportivi, ci tiene a felicitarsi per la grande partecipazione numerica di atleti lucchesi: sono stati infatti 32 i giovani virtussini che sono scesi in pista al campo “Falcone e Borsellino” di Pietrasanta, numeri tutt’altro che scontati e che dimostrano da un lato la grande vivacità del settore giovanile dell’atletica leggera cittadina e, dall’altro, il forte attaccamento alla squadra da parte dei genitori e familiari dei ragazzi, senza il cui costante supporto sarebbe impossibile schierare in trasferta formazioni di tale entità. Numeri di cui andare orgogliosi accompagnati perdipiù da singole prestazioni agonistiche di vera eccellenza, che hanno trascinato il punteggio di squadra fino al lusinghiero secondo posto provvisorio: straordinario nella compagine maschile Gabriele Verdiani che sul triathlon termina la competizione in seconda posizione assoluta con un punteggio finale di 1401 punti. Decisiva per Verdiani la prova sui 600 metri, terminata in seconda posizione con un crono di 1’46’’1, mentre sui 60 metri e nel lancio del peso si accomoda rispettivamente in sesta e settima posizione con i risultati di 8’’6 e 7,89 metri. Bravissimi anche i compagni di squadra Tommaso Virdis e Matteo Lunardi, rispettivamente ottavo e decimo nella classifica aggregata con i punteggi di 990 e 988, mentre gli altri atleti virtussini ottengono piazzamenti nella parte alta della classifica anche senza riuscire a rientrare nelle prime 10 posizioni. Bene tra le ragazze Adriana Vannucci, sesta classificata assoluta nel triathlon 60m/600m/salto lungo con un punteggio di 1740: ottime le sue prestazioni sulle corse dove arriva terza al termine dei 60 metri (con un crono di 8’’3) e quarta sui 600 metri (2’’01’ il tempo al traguardo), mentre perde punti preziosi nel salto in lungo terminando la competizione con un risultato di 3,20 metri, valevole per la 28esima posizione. Staccate di poco le compagne di squadra Giada Bartolozzi (1617 punti e nona posizione per lei) e Chiara Franceschini (undicesima con 1523 punti). Guida invece la classifica virtussina nel triathlon maschile 60m/marcia/lancio peso Carlo Franchini che raggiunge la soglia psicologica dei 600 punti valevole per la sesta posizione assoluta, seguito a stretto giro dal compagno di squadra Matteo Bresciani che racimola 537 punti nonostante una prestazione sottotono sulla marcia da 1000 metri. Prestazioni incoraggianti nelle singole gare anche da parte delle ragazze che si sono cimentate nel triathlon con la composizione 60m/marcia 1000m/salto in lungo: termina le gare in 12esima posizione assoluta Lavinia Pierotti con un punteggio di 792, staccando di poco le compagne di squadra. Un bilancio più che positivo per la Atletica Virtus e per i nostri ragazzi,i cui occhi sono già puntati al 7 aprile quando dovranno difendere gli ottimi risultati odierni nella seconda giornata della Coppa Toscana.