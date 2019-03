Sport



Ct Lucca Vicopelago, l’isola felice dello sport lucchese

martedì, 26 marzo 2019, 17:26

di Michele Masotti

L’aver lavorato molto, nel corso degli anni, sulla crescita dei propri elementi del vivaio, sia in campo femminile che in quello maschile, ha consolidato il Circolo Lucca Tennis Vicopelago tra il gotha del mondo della racchetta toscana e con una legittima ambizione di progredire ulteriormente. L’ambiente che si respira varcando il cancello è quello di un tipico circolo “all’inglese”, con una comunità di soci animata da un forte senso di appartenenza. Aspetti che non possono che fare piacere a Donald Morrison (nella foto), uno dei fondatori del Ct Lucca Vicopelago e dallo scorso mese di febbraio nuovo presidente del circolo biancorosso succedendo, in un’ottica di un normale avvicendamento, a Quilici mentre Alessandro Terigi ricopre la carica di vice presidente. Quale occasione migliore, dunque, per sapere da Morrison quali sono i progetti in cantieri e gli obiettivi, sportivi e non, da perseguire in questo 2019.

Partirei facendo un passo indietro. Che 2018 è stato per il vostro circolo?

Sostanzialmente direi che è stato un anno positivo per il Ct Lucca Vicopelago. Oltre ai risultati sportivi, che ci fanno ovviamente un immenso piacere, degli importanti riconoscimenti sono arrivati dalla FIT in merito all’alta qualità espressa dalla nostra scuola tennis. Per noi la crescita dei giovani rappresenta la priorità. In base ai criteri di punteggio selezionati dalla Federtennis, la nostra “Standard School” è risultata la migliore d’Italia mentre abbiamo conseguito il 4° posto nella graduatoria delle “Top School”, una sorta di gotha del tennis giovanile tricolore. A questi traguardi di stampo nazionale, vanno aggiunti i successi nei “Trofeo Toscana giovanile” e “Trofeo Toscana assoluto”. Ieri (24 marzo nda) abbiamo conquistato il primo titolo del 2019, ossia il campionato regionale “Red” riservato a tennisti delle classi 2012-2013. Tutto questo è reso da possibile dalla competenza dei nostri maestri, capitanati dal direttore tecnico Ivano Pieri, come Cristiano Cerri, Matteo Canal, Stefano Fabbri, Alessia Lippi e Costanza Politi.

In questo 2019 che rendimento vi aspettate dalle vostre prime squadre, iniziando dalla Serie C maschile?

Sicuramente miriamo ad un salto di categoria e i primi tre incontri ci lasciano ben sperare. In un gruppo di ragazzi provenienti dal nostro vivaio, abbiamo optato per l’innesto di David Szintai, classe 1997 ungherese che ha disputato diversi tornei di livello internazionale (Future nda). David raggiunge i suoi compagni il sabato e la sua presenza è utile, oltre che per l’apporto che dà in campo, in termine di consigli per gli altri componenti del team. Il capitano è Stefano Fabbri: il roster è formato da Federico Fulgeri, Andrea Cerri, Francesco Guidotti, Michele Ribecai, Andrea Lucchesi, Cristiano Cerri e Matteo Canal. Nel primo match siamo stati sconfitti dal Tc Pistoia (4-2) rifacendosi, però, sette giorni dopo contro il CT Scandicci (5-1). Stesso risultato ripetuto ai danni dell’Assi Giglio Firenze. Le prime tre classificate del nostro girone, completato da Tc Sinalunga e Tc San Miniato si qualificheranno per il tabellone nazionale ad eliminazione diretta che metterà in palio i posti per accedere alla Serie B 2019-2020.

E in campo femminile? L’obiettivo sarà centrare quella finale scudetto svanita di un soffio?

Certamente partiamo per migliorare il risultato ottenuto nel 2018, quando soltanto una sfortunata semifinale di andata ci ha privato di giocarsi il titolo davanti al pubblico amico del Palatagliate. Alle partenze di Jasmine Paolini e Anna Giulia Remondina abbiamo risposto finora (la lista di giocatrici dovrà essere completata entro giugno nda) con l’ingaggio della rumena Irina Maria Bara, ottima doppista e attualmente numero 165 del ranking WTA (classifica migliore di n.139). Confermate le sorelle Tatiana e Jessica Pieri e Angelica Matteucci. Per la quinta tennista ci stiamo guardando intorno, considerando che abbiamo ancora tre mesi a nostra disposizione per la scelta.

Anche per l’edizione 2019 sarà il Palatagliate il teatro delle finali scudetto a squadre?

Sono in perenne contatto con i vertici della Mef Tennis Events (società che detiene i diritti per l’organizzazione delle “Final Four” nda) che sono rimasti soddisfatti della risposta di pubblico avuta nella prima edizione. Anche la città di Lucca ha risposto bene all’evento. Penso che ci siano tutti i presupposti per far sì il Palatagliate ospiti di nuovo l’ultimo atto delle finali di Serie A1.

Quali sono gli obiettivi del Ct Lucca Vicopelago per questo 2019?

Al di là dei successi sportivi, che fanno sempre piacere, le finalità che ci siamo prefissati sono due: aumentare il numero dei soci e ampliare ulteriormente la nostra florida attività giovanile, senza trascurare un progresso dell’area marketing. Abbiamo investito ulteriormente nelle strutture del circolo, vedi l’ulteriore pallone aerostatico per dare un’opportunità in più ai nostri soci di giocare. Senza falsa modestia, il nostro circolo è uno dei migliori in Toscana e non solo. È l’ambiente sano e ideale per chiunque voglia cominciare a praticare questo sport. Mi preme sottolineare come, nel corso degli anni, il Ct Lucca Vicopelago abbia accresciuto quello spirito di aggregazione sociale e appartenenza che va oltre i risultati sportivi.Siamo come una grande famiglia. È bello notare come nel fine settimana in tanti vengano a sostenere e ad ammirare i nostri tesserati impegnati tra le 24 squadre agonistiche (si va dall’Under 10 fino agli over 55 nda) che abbiamo allestito. Inoltre in estate dovremo organizzare un torneo Open con un campo partecipanti di ottimo livello.

Come giudica lo stato di salute dello sport a Lucca?

Purtroppo lo sport nella nostra città non viene visto come una priorità. Forse è un problema di mentalità, basti pensare quello che sta subendo la Lucchese, vicina al terzo fallimento in undici anni, o al caso del Gesam Basket Le Mura che, dopo aver vinto lo scudetto (correva la stagione 2016-2017), non è riuscito a reperire i fondi per disputare quell’Eurolega che si era conquistata con pieno merito. Manca la cultura sportiva a Lucca. Prendiamo ad esempio realtà vicine a noi come Pisa e Livorno che hanno squadre, non solo nel calcio, nelle massime serie nazionali. A livello del nostro circolo, comunque, ci consideriamo un’isola felice. È un peccato che non si investa lo sport poiché può diventare uno strumento notevole di promozione per la città.