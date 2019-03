Sport



Ego Women Run 2019: sold-out in nome della solidarietà e dell’energia al famminile

domenica, 31 marzo 2019, 13:26

Uno di quei momenti belli, in cui il pensiero fluisce libero e nascono le idee. Uno di quei momenti in cui le “donne si uniscono”, in cui le emozioni condivise, o la voglia di condividerle, danno corpo alle idee e alle azioni condivise. E anche in questa bellissima domenica di marzo il sole ha baciato un’onda di circa 500 donne che si sono trovate unite per la quinta edizione della Ego Women Run, in nome dello sport, del benessere e della solidarietà. Partenza alla Ego di Sant’Alessio e Parco Fluviale di Lucca protagonista, in un evento di vera festa.

Anche quest’anno la filosofia Ego, che offre e alimenta la cultura dello star bene, ha sposato la sua esperienza ultratrentennale a quella di Lucca Marathon per una manifestazione che non è “solo corsa”: l’intero ricavato dell’evento è devoluto a sostegno le operazioni quotidiane delle Associazioni Silvana Sciortino e A.C.C.A. Lucca Onlus, rispettivamente dedite alla prevenzione e cura del tumore al seno e alla prevenzione e cura delle malattie da disturbi alimentari. La prima investe molto in macchinari all’avanguardia nelle diagnosi di prevenzione del reparto di senologia dell’Ospedale di Lucca, in borse di studio per medici specialisti e nella cura fisica e psicologica verso le pazienti che devono allontanarsi dalle famiglie. L’altra, con i fondi della Ego Women Run, andrà a sostenere il fondamentale centro d’ascolto per chiunque abbia bisogno di un primo intervento di aiuto. Quando le donne si uniscono sono in grado di veicolare energia e determinazione.

Ogni partecipante ha vissuto un tempo e una dimensione di divertimento anche grazie al dj set di Rik Spin Dj, al “pre corsa time” (riscaldamento) coordinato da coach Ginetta Bertini, ai punti ristoro a cura di Tambellini Crai, Acqua Silva, Caffè Bonito e un gradevolissimo stand di Bionatura Calzature. Un grazie importante a tutti i partner, i main sponsor dell’evento Volauto Lucca e Conflavoro, e insieme a loro NtFood, UniLucca Assicurazioni, Studio Sport, Marco & Andrea Parrucchieri, Sofidel, Studio3 – Psicologia, Psicoterapia, Educazione,.Arte in Stampa, Balloon Express, Bocci Carta, Il Cucciolo – Nido e Materna, Scuola Media Internazionale Lucca, Le Bontà, Nicla Intimo, Promobrace, Serilinea.