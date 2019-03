Sport



Ego Women Run 2019, tutte pronte al via…

lunedì, 25 marzo 2019, 20:01

Mancano ancora pochi giorni per iscriversi alla EGO WOMEN RUN 2019 . Un evento ludico-motorio non competitivo che si inserisce nel mese dedicato alla donna, l'unica corsa tutta al femminile, che si svolge con il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca di Confcommercio, dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord, che ne ha riconosciuto l'importanza per la divulgazione della cultura della salute, e della Città delle Donne, grazie all’interessamento di Daniela Grossi. L'idea, nata dalla collaborazione tra Ego Wellness Resort e Lucca Marathon, promuove lo spirito di pro-attività verso il territorio di Lucca e le sue esigenze. L'intero ricavato delle iscrizione sarà devoluto all' Associazione Silvana Sciortino, che da anni si occupa di sostenere la ricerca e i sistemi di prevenzione medica, predisponendo, tra il resto, un piccolo fondo di aiuto per le famiglie rimaste in difficoltà a causa dello squilibrio creato dalla malattia stessa, e all'Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus per i disturbi alimentari e l'obesità.

"Una corsa unica, come unica è ogni donna e la sua storia", ribadisce Simona Piraino presidente di Ass. A.C.C.A Lucca Onlus , " Ego Women Run è uno strumento per conoscere ancora di più la problematica dei disturbi alimentari vista l'attenzione che ci rivolge, per approfondirne tutti gli aspetti e capire che si può guarire, anche con l'aiuto di una sana attività sportiva". Attività motoria che incide significativamente sulla qualità della vita, e che quindi ha un ruolo fondamentale pure nella prevenzione dei tumori alla mammella: "Più che della prevenzione", evidenzia il senologo dottor Marconi dell'ospedale San Luca, "dobbiamo parlare sempre di diagnosi precoce. Solo così possiamo affrontare una bestia come questo tipo di tumore… Sono ben felice che esistano manifestazioni come la Ego Women Run, perché la sensibilizzazione non è mai sufficiente." Grande soddisfazione è stata espressa anche da Martino Spera, presidente della sezione merceologica di Conflavoro: "Ci siamo e ci saremo il 31 marzo, a sostegno, sempre, agli eventi che spontaneamente valorizzano tutto il territorio, a sostegno delle donne, dell’imprenditoria al femminile." "Quest'anno", spiega Francesco Rosi, vicepresidentedi Lucca Marathon, " collaboreremo con Ego per la Lucchesina di Maggio e ci affiancheremo alla quinta edizione della Ego Women Run con ancora più passione. Saremo come volontari sul percorso, che saranno due: uno da 6 km, l'altro da 10 km, fino al ponte nuovo, alla scoperta e riscoperta del meraviglioso parco fluviale. Ognuna delle partecipanti potrà correre oppure prenderla in passeggiata, l'importante è davvero partecipare!". Le prime tre classificate di ogni percorso, tra chi correrà, riceverà premi da Marco & Andrea Parrucchieri e BioNatura Calzature.

Non mancheranno l'allegria e l'entusiasmo di una vera festa, grazie all'intrattenimento musicale di Rik Spin Dj, al power stretch di Ginetta e ai punti ristoro Crai Tambellini durante e alla fine del percorso.

"Anche noi ringraziamo Lucca Marathon e tutti i nostri sponsor", specifica Marina Malfatti a nome di Ego Wellness Resort. "Coinvolgere tutta la comunità lucchese in un evento che si fonda sul wellness e che ha finalità benefiche, fa parte della nostra mission. Invitiamo ad iscriversi quanto prima nei punti prevendita con la quota di 10 euro per ritirare poi il giorno stesso della corsa il pacco gara con sorprese interessanti e vivere tutte insieme - chi passeggiando, chi a corsa, chi con il cane a guinzaglio, chi con i propri bambini - una esperienza di forza e partecipazione. Chi poi vorrà godersi lo spirito di gara potrà farlo, perché premieremo le prime tre classificate, senza dimenticarci degli accompagnatori uomini che, se vorranno, sempre al prezzo simbolico di 10 euro, potranno rimanere ad Ego ad allenarsi in sala o in piscina. Invitiamo tutte le associazioni sportive e non ad aderire, e premieremo il gruppo più numeroso". Prevendita presso Ego Wellness Resort (Sant'Alessio), Ego City Fit Lab (Via Carlo Del Prete, Lucca),