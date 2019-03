Sport



Festa per le atlete in partenza per i Mondiali ad Abu Dhabi

martedì, 5 marzo 2019, 10:39

Lunedì scorso 4 marzo, al "Palasport Bowling Lucca" a S. Vito ancora grandi festeggiamenti per l'atleta Marina Petri che vestirà i colori azzurri dell’Italia ai prossimi mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, per la coach Patrizia Lorenzoni (entrambe portacolori de L’Allegra Brigata) e della compagna di avventura iridata Elisabetta Moggia del team AFAPH di Massa Carrara che da tempo si sta preparando assieme a loro sulle piste del bowling sanvitese. Durante gli allenamenti di lunedì, sulle piste oltre alla squadra de L’Allegra Brigata c’erano altri atleti con disabilità di associazioni di volontariato lucchesi e studenti di alcune scuole in un vero contesto di inclusione sportiva, hanno ricevuto la visita portando il tradizionale augurio: “in bocca al lupo”: il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini e la presidente stessa dell’Asd L’Allegra Brigata Serena Frediani, che a loro volta hanno consegnato simbolicamente all'atleta lucchese Marina Petri sia la maglia della Nazionale Italiana che la boccia con l’auspicio di fare tanti strike sulle lane mondiali dell’emirato arabo.

Un altro caloroso in bocca al lupo è arrivato, durante questa festa di imminente partenza Mondiale, via telefono cellulare dagli assessori Celestino Marchini e Stefano Ragghianti del comune di Lucca che non erano presenti fisicamente per impegni lavorativi, ma i quali hanno ugualmente voluto dare la loro testimonianza ad un evento così importante quale sono queste partecipazioni ai Mondiali Special Olympics.

Le tre ragazze partono domani mercoledì 6 marzo per Roma dove saranno ricevute assieme al team Italia a Palazzo Madama dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il giorno dopo giovedì 7 marzo, si svolgerà invece la conferenza stampa di presentazione della delegazione azzurra alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che si svolgerà, come da tradizione, nel Salone d’Onore del CONI, a seguire la delegazione sarà accolta nella Sala della Lupa, al Palazzo Montecitorio, per il saluto del Presidente della Camera Roberto Fico, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Sottosegretario con Delega allo Sport Giancarlo Giorgetti e del Sottosegretario Simone Valente. Infine ci sarà il volo per Abu Dhabi dove dal 12 al 21 marzo si disputeranno le gare dell’ evento sportivo e umanitario più grande del 2019 appunto i Giochi Mondiali Special Olympics.

Il presidente della Provincia Luca Menesini che ha toccato con mano l'entusiasmo e il calore che si respira in casa brigata ha così commentato l’evento: “sono andato al bowling per fare personalmente gli in bocca al lupo a Marina e Elisabetta, due atlete che ci rappresenteranno ai Mondiali Special Olympics. Ho fatto un bagno di emozioni con i ragazzi dell'Allegra Brigata, tutti grandissimi giocatori! Con Marina e Elisabetta andrà la coach Patrizia Lorenzoni. Ho visto un team pronto, preparato e con voglia di fare bene. Sono sicuro che andrà alla grande! In bocca al lupo, siete già le nostre campionesse!”.