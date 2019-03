Gabriele Lucchesi al Rally del Ciocco in S1600

Altri articoli in Sport

mercoledì, 13 marzo 2019, 09:29

Il pilota lucchese, reduce da una stagione agonistica che lo ha visto concludere sul podio della serie riservata agli specialisti del fondo asfaltato e che ha legittimato le sue performance elevandolo nella sesta piazza della classifica generale, sarà ancora parte integrante della massima espressione rallistica nazionale, al volante della Skoda...

martedì, 12 marzo 2019, 15:07

Si è disputato domenica mattina ai laghetti di Lammari il 4° trofeo invernale giovanile di corsa campestre “Comune di Capannori”, un appuntamento ormai classico per la provincia di Lucca ed una occasione importante per i giovani atleti ed atlete per affacciarsi al mondo delle competizioni di atletica leggera e confrontarsi...

lunedì, 11 marzo 2019, 09:39

Era la partita del dentro o fuori. Una sconfitta avrebbe infatti significato per il Rugby Lucca dover dire addio ai sogni di gloria. Invece i ragazzi di mister Matteo Giovannico hanno risposto “presente” ed in quella che, per forza di cose, era diventata la partita più importante dell’anno, sono riusciti...

domenica, 10 marzo 2019, 21:10

I migliori in campo per il Don Bosco sono stati Korsunov, Ceparano, Calvi e Bonaccorsi, tutti in doppia cifra, per la Geonova spicca Barsanti con 16 punti, poi Tessitori, Tempestini, Romano e Zita, anche loro tutti in doppia cifra

domenica, 10 marzo 2019, 21:04

Partita dai due volti al PalaZauli. Lucca comanda con autorità per 30 minuti poi un black-out ad inizio quarto quarto trasforma la gara in una corrida dove Battipaglia avrebbe potuto vincere e che invece perde sulla sirena dopo un canestro di Treffers

domenica, 10 marzo 2019, 19:00

Anche quest'anno, l'8 marzo, l'Asd Fuoco e Neve ha organizzato il XXII° Campionato Regionale Assoluto XIX° e il Trofeo "Carlo Balatresi" di slalom gigante, riservato ai vigili del fuoco, sulle piste del comprensorio dell'Abetone. Risultati ottimi per il comando di Lucca che si afferma campione regionale su tre delle sei...