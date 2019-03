Sport



Geonova corsara ad Agliana

domenica, 31 marzo 2019, 22:59

Endiasfalti Agliana – Geonova

23/19 – 23/30 – 12/20 – 21/29

23/19 – 46/49 – 58/69 – 79/98

Agliana: Zaccariello 3, Bogani 12, Rossi 29, Sollitto 2, Bettazzi, Limberti, Razzoli 2, Biagioni, Nieri 21, Tuci 6, Arceni, Salvi 4. All. Mannelli, Vice Toccafondi Ass. Gorgeri

Geonova: Del Debbio 10, Zita 4, Romano 39, Tempestini 11, Barsanti 3, Russo, Nesi 15, Puccinelli, Tessitori 8, Pagni 4, Pierini 4. All. Piazza, Vice Chiarello, Ass Puschi

Il sig. Biancalana scodella la palla e la partita prende il via, bastano pochi secondi del primo quarto per capire a che spettacolo andremo incontro, apre la serie dei canestri capitano Romano, con una bella tripla e da li in poi sarà battaglia e di quella vera, le squadre viaggiano punto a punto con una Geonova decisamente più fallosa.

I biancoverdi sono molto veloci e spesso la difesa bianco/rossa è leggermente in ritardo, da li il numero eccessivi di falli maturati già nel primo quarto, che va a chiuderai sul 23/ 19 per i padroni di casa.

Il secondo quarto inizia più o meno sulla falsa riga del primo, ma qualcosa è cambiato tra i bianco/rossi, la difesa convince di più e Romano sale decisamente in cattedra seguito da un ottimo Nesi, tanto che ai cinque dal riposo lungo la Geonova impatta e sorpassa l'Agliana, vincendo il quarto per 23/30.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Piazza prendono letteralmente possesso del campo e imbeccati dal duo Andrea – Andrea, prima Barsanti da tre e Del Debbio anche lui da tre in meno di 40 secondi, mettono la freccia, accelerano e scappano via, chiudendo il quarto con un bel più undici.

Per l'ultimo quarto si parla solo di grande basket, in scioltezza e sempre guidati da un Romano informissima, la Genova scava il solco che la porterà ad espugnare il Capitini, a nulla sono valsi i caldi polsi di Rossi Nieri e Bogani. La Geonova oggi ha dato prova di grande carattere resistendo ai vementi assalti dei padroni di casa, certificando di meritarsi ampiamente la seconda posizione in classifica