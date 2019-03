Sport



Geonova di scena ad Agliana

sabato, 30 marzo 2019, 09:56

Nel calcio una volta si usava citare la famosa "zona cesarini", che stava ad indicare i minuti finali di un partita, nei quali il calciatore della Juventus Renato Cesarini era solito mettere la sfera nella porta avversaria.

Ecco mutuando il termine dai campi erbosi dove è nato, al caldo parquet dei palazzetti, possiamo dire che da qui in avanti ogni partita ha intrinseco il peso e l'idea di dover essere vinta per forza, perché di appelli o altri minuti a disposizione non ce ne sono.

Riflettendoci sopra, non possiamo far altro che intuire quanta pressione abbiano le squadre in questi incontri finali, 23 partite giocate fino ad adesso e soltanto tre per decidere il tipo di cammino da fare nei Play-off.

Domenica alla palestra dell'Itc Capitini di Agliana va in scena uno dei tre atti finali di questa stagione, l'Agliana è un'ottima squadra e se ancora nessuno l'ha definita "corazzata" forse è per mera dimenticanza, in questo campionato, escludendo il rullo compressore dell'imbattuto Pino Dragons, c'è il Castelfiorentino, l'Agliana, la Geonova e anche la Pielle Livorno che se la giocano davvero alla pari, le differenze stanno in una o due partite perse, tanto che la classifica le vede ben disposte in fila indiana, Geonova, Castello, Agliana, Pielle, 36-34-34-32.

Ecco che domenica 31 marzo l'Agliana non farà certo sconti ai ragazzi di Piazza, i gentili polsi di Rossi, Tuci, Bogani e compagni hanno regalato alla propria squadra un filotto impressionante di partite vinte, sette su otto, lasciando per strada solo due punti contro il Pino.

Stessa storia anche per la Geonova però, sette su otto le partite vinte e anche per i ragazzi di Piazza c'è stato il solito Pino che si è messo di traverso, strappando, solo nei secondi finali una non proprio merita vittoria al Palatagliate

Poi tanto per mettere un pizzico di peperoncino in più alla partita, bisogna ricordare come, abbastanza aiutata dalla fortuna, l'Agliana vinse nei secondi finali a Lucca e non è cosa che si dimentica facilmente, per cui oltre alla determinazione di mantenere la seconda posizione c'è anche la voglia di rendere "pan per focaccia" ai verdi dell'Endiasfalti AglianaDi tutto ciò coach Piazza ne è ben consapevole ed anche i suoi ragazzi chiamati ancora questa volta a dare prova delle loro capacità, ecco Piazza come vede la partita:

"Arriviamo a questa partita con Agliana nel momento in cui la squadra comincia ad avere finalmente la giusta fisionomia per prepararsi a fare i play-off. E' chiaro che per noi questa partita è fondamentale come lo è anche per Agliana perché vincerla vorrebbe dire mettere un seria ipoteca sul secondo o terzo posto e allontanerebbe la possibilità di arrivare quarti o quinti, sappiamo bene che è un campo molto difficile, Agliana è una squadra che ha fatto grandi risultati in questa stagione forse anche oltre quelle che erano le loro aspettative, anche con Firenze, poche settimane fa ha fatto una grande partita andando molto vicina alla vittoria, aldilà di quello che è stato lo scarto finale, sicuramente un po' bugiardo per quello che era stato l'andamento della partita. Come dicevo arriviamo in un buon momento, la squadra è sempre più convinta dei suoi mezzi e ci siamo detti di affrontare questa partita come fossimo giù nei play-off con quella aggressività e quella intensità agonistica che le gare di questo tipo richiedono, io sono convinto che i ragazzi siano pronti per fare una grande partita".

Palla a due domenica 31 marzo alle ore 18:00 alla palestra dell'Itc Capitini di Agliana.