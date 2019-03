Sport



Geonova riceve il Valdisieve

sabato, 23 marzo 2019, 12:16

Domenica 24 marzo la Geonova torna a giocare tra le mura familiari del Palasport dove sul parquet troverà il Valdisieve.

Squadra che sta lottando per rimanere dentro i play-off, attualmente è in settima posizione con alle spalle l'Olimpia Legnaia e il Don Bosco Livorno, squadra con cui avrebbe dovuto confrontarsi la scorsa settimana, ma che ha dovuto rinviare l'incontro a data da destinarsi a causa di un problema alla propria struttura di gioco.

Già questa situazione è più che sufficiente a mettere in agitazione lo staff della Geonova, perché è chiaro che al Palatagliate verranno per tentare di strappare due importantissimi punti per la loro salvezza matematica.

In casa Geonova tutto potrebbe far pensare ad uno stato di relativa tranquillità, ma lo abbiamo detto e ci teniamo a ribadirlo, i finali di campionato non sono mai tranquilli, c'è sempre, anche se latente un certo stato d'ansia per qualsiasi partita si debba ancora giocare.

L'ordine di scuderia è impegnarsi, dare sempre il massimo e non mollare mai e possibilmente vincerle tutte, cosa importantissima per la classifica, ma determinante per acquisire quella carica e consapevolezza che poi porterà la squadra a disputare i play-off al massimo delle sue possibilità.

A dare una mano a Piazza oltre ai fidi scudieri già presenti nel roster, ci sarà in questa occasione una new entry o per meglio dire alla lucchese una "rientry" dopo le brutte vicissitudini che hanno sconvolto il basket nazionale e nello specifico la squadra senese che per molti anni è stata protagonista indiscussa nel basket, a Siena è stato dato il rompete le righe e da Domenica 24 Andrea Del Debbio tornerà a vestire la maglia della Geonova e a dare come lui sa fare, un contributo alla causa.

Di fatto la Geonova sta attraversando un buon periodo, esce da tre risultati più che positivi, con la Liburnia, con l'ostico Don Bosco e con i pericolosi cugini del Bama, battuti sul loro campo per 73/90, ma attenzione, come dice Piazza, mai abbassare la guardia

"Ormai a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, tutte le partite sono di vitale importanza e dobbiamo ragionare come fossimo già nei play-off, a cominciare dalla partita di Domenica, contro il Valdisieve che è una squadra che lotta per entrare tra le prime otto e quindi sarà molto agguerrita, noi vogliamo provare a difendere il nostro attuale secondo posto e quindi per far questo dobbiamo fare un percorso netto, da qui alla fine del campionato, sappiamo che ci aspettano delle partite molto impegnative, ma la squadra anche in questa settimana ha lavorato molto bene e sicuramente è pronta per questo "rush" finale da loro mi aspetto già Domenica una prestazione molto positiva e convincente"

Palla a due domenica 24 marzo alle 18.