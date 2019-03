Jessica Pieri ad un passo dagli Internazionali d'Italia

Altri articoli in Sport

venerdì, 1 marzo 2019, 19:05

Vince Schio e non è una notizia, ma Lucca fa di tutto per provare il colpaccio e per poco non ci riesce. Il 62-52 finale non racconta in alcun modo l'andamento di una gara condotta tatticamente in modo esemplare

venerdì, 1 marzo 2019, 17:34

Ha avuto inizio questa mattina alle 12 presso la palestra Life di San Filippo, l'originale maratona benefica percorsa sui tapis roulant e organizzata dalle associazioni "Amici del Perù" e "Sintomi in Cammino" con lo scopo di raccogliere fondi per il sostentamento di due finalità diverse ma unite per il bene...

venerdì, 1 marzo 2019, 16:37

Ottimi risultati per la Ritmica Lucca alla prima prova del campionato individuale FGI LA-LB-LC che si è svolta a Follonica il 23 e il 24 febbraio

venerdì, 1 marzo 2019, 15:40

A grandi passi ci si incammina verso la fine della regular season, quella di domenica 3 marzo ore 21 la 20^ giornata di campionato e alla Geonova, viene a farle visita la Libertas Liburnia Basket, ad oggi fanalino di coda tra tutte le compagini della Serie C Gold

venerdì, 1 marzo 2019, 08:45

Primo appuntamento di pugilato per gli appassionati della “noble art“ a Lucca: sabato sera, a partire dalle 20.30, presso l’accogliente palestra Don Aldo Mei dell’Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio, si svolgerà un interessante manifestazione di boxe volta a far conoscere i nuovi protagonisti del pugilato lucchese

giovedì, 28 febbraio 2019, 22:32

Le due atlete del Tennis Club Vicopelago stanno cercando di ottenere il pass per gli Internazionali d'Italia in svolgimento a Roma nel mese di maggio