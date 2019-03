Jessica Pieri vola agli Internazionali del Foro Italico a Roma

Altri articoli in Sport

domenica, 3 marzo 2019, 19:10

Netta affermazione del TAU Calcio. La squadra di Crtistiani imposta subito la partita, ma nella prima mezz'ora troppe imprecisioni sotto rete impediscono di sbloccare il risultato

domenica, 3 marzo 2019, 01:04

Grande tennis al Match Ball Firenze di Bagno a Ripoli per il Torneo Open pre qualifiche Bnl Ibi 2019 di Roma. Tra le donne (ore 13,30) la n.1 Anastasia Grymalska sfida oggi alle 13.30 Jessica Pieri del Tennis Club Vicopelago, n. 2 che ha battuto la sorpresa Procacci in semifinale

venerdì, 1 marzo 2019, 19:19

Semifinali al Match Ball Firenze. Si decidono le wild card per le pre qualifiche Bnl Ibi 2019 di Roma. La numero 1 Grymalska affronta Sabino mentre Jessica Pieri avrà di fronte la sorpresa Procacci

venerdì, 1 marzo 2019, 19:05

Vince Schio e non è una notizia, ma Lucca fa di tutto per provare il colpaccio e per poco non ci riesce. Il 62-52 finale non racconta in alcun modo l'andamento di una gara condotta tatticamente in modo esemplare

venerdì, 1 marzo 2019, 17:34

Ha avuto inizio questa mattina alle 12 presso la palestra Life di San Filippo, l'originale maratona benefica percorsa sui tapis roulant e organizzata dalle associazioni "Amici del Perù" e "Sintomi in Cammino" con lo scopo di raccogliere fondi per il sostentamento di due finalità diverse ma unite per il bene...

venerdì, 1 marzo 2019, 16:37

Ottimi risultati per la Ritmica Lucca alla prima prova del campionato individuale FGI LA-LB-LC che si è svolta a Follonica il 23 e il 24 febbraio