La Farmacia Biagi Capannori vince il derby contro il Cefa e centra i play-off

lunedì, 18 marzo 2019, 17:52

Salvezza matematica e prima storica qualificazione ai play-off di Promozione per la Farmacia Biagi Capannori che riesce a ribaltare un inizio di stagione in salita - 7 sconfitte consecutive - e a centrare un obiettivo che a un certo punto sembrava essere ormai insperato.

A certificare l'ingresso nella post season con una giornata di anticipo è il successo dei biancorossi nel derby contro il Cefa Castelnuovo (65-61) che ha bissato la vittoria dell'andata. Una partita condotta fin dal primo quarto con gli ospiti che nell'ultima frazione hanno provato invano a rientrare.



FARMACIA BIAGI: Lombardi, Aytano, Andreini 18, Tumino, Dini 5, Del Dotto 3, Barsotti 3, Mariani, Panzino 3, Piochi ne, Ghiaré 21, Masini 12. All. Bernabei

Ottimo fine settimana anche per il settore giovanile, con l'Under 20 targata Tissue Tech che ha espugnato il campo del fanalino di coda Us Livorno 52-66 in un incontro condotto anche questo fin dal primo minuto.

TISSUE TECH: Leone 31, Avdaj 10, Puccinelli 8, Del Carlo 8, Mariani 5, Romoli 4, Fumelli, Iacopetti, Lorenzi. All. Fontana

Successo infine anche per la Veravision nel campionato Under 15 contro Cascina (69-43). Dopo due quarti equilibrati, i ragazzi di coach Piochi cambiano ritmo all'incontro all'uscita dagli spogliatoi concedendo agli avversari solo 19 punti negli ultimi 20 minuti.

VERAVISION: Di Martella Orsi 28, Kola 13, Frediani 11, Pinochi, Paterni 10, Biagetti, Aliu, Benedetti 4, Tafa, Selvino 1, Lila, Riccucci 2. All. Piochi