Sport



La Ginnastica Ritmica Lucca fa incetta di medaglie anche alla seconda prova individuale Ritmica Europa

giovedì, 7 marzo 2019, 15:55

Si è svolta domenica 3 marzo a Montecarlo di Lucca la seconda prova regionale del campionato Ritmica Europa. Non hanno potuto partecipare Selena Cianci, Nicole Scoma, Beatrice Rosati e Vanessa Viotto, perché impegnate, negli stessi giorni, nel difficile campionato FGI di Serie C ad Ancona. Alle ragazze va il plauso di tutta la società per l’impegno e la determinazione dimostrata nell’affrontare per la prima volta una “pedana” di così alto livello.

A Montecarlo per la Ginnastica Ritmica Lucca hanno gareggiato Dalia Conti e Benedetta Papa che sono arrivate seconda e terza nella categoria master 1^ fascia.

Primo posto per Agnese di Mauro, Isabel Puccinelli e Tina Sassetti, rispettivamente nella categoria Gold 1^ fascia, master 2^ fascia e Gold 4^ fascia.

Terza Giulia Custer che con una buona esecuzione al cerchio riesce a riscattarsi rispetto alla prima prova, quarta invece Victoria Stoilov.

Arriva la medaglia d'oro per Rachele Giorgetti, che esegue egregiamente il suo esercizio alla palla.

Conquista la medaglia d'argento Sofia Pardini con una buona esecuzione al cerchio, in una gara molto fallosa dove hanno partecipato anche Matilde Petretti, Antonia Ilie, Caterina Bandoni e Marta Braschi.

Giulia Bottaini si migliora rispetto alla scorsa prova e riesce a salire sul secondo gradino del podio, quarta invece Ludovica Orsi.

Corinna Belmonte seconda con la palla e Alice Landucci scala la classifica con un buon esercizio al cerchio.

Quarta Sofia Fazzi al cerchio nelle Joy 4^ fascia, mentre Margherita Martinelli terza nelle joy 3^ fascia.

Nel pomeriggio hanno gareggiato le allieve. Si sono ben comportate Francesca Bonvino seconda e Giulia Susulete terza, seguite dalle loro compagne Vittoria Martinelli, Irene Spina e Gaia Simi. Tutte hanno eseguito ottimamente il loro esercizio a corpo libero, facendosi notare in una categoria con ben 25 ginnaste.

Seconda Gemma Bertolani nella categoria Silver prima fascia 10 anni. Nella Categoria joy allieve 2^ fascia 11 anni primeggia Lara Giannecchini, così come nella categoria dei 12 anni dove è medaglio d'oro Sabrina Ionescu, seguita da Martina Franciosini medaglia d'argento.

Gradino più alto del podio anche per Ambra Paladini e secondo posto per Flavia Vezzoso, entrambe hanno portato a termine ottimi esercizi al cerchio.

Brillanti risultati anche per le più piccole in gara: prima Ginevra Porta e seconda Dalila Giusti. Si comportano molto bene anche Arianna Bertoli e Emily Puccinelli che hanno gareggiato nella categoria easy mini under 8, dove non c'era classifica.

Esordisce in pedana Emma Giorgi, per l'emozione commette qualche errore di troppo alla palla, che la porta al quarto posto.