“Let’s move for a better world”, alla palestra Ego tutti in movimento contro l’obesità e per donare attrezzature sportive alle scuole

giovedì, 7 marzo 2019, 14:39

di giulia del chiaro

Un altro anno all’insegna del movimento e della solidarietà alla palestra Ego Wellness Resort, di Sant’Alessio, con l’edizione 2019 della campagna sociale, contro l’obesità e la sedentarietà, “Let’s move for a better world” che, tra l’11 e il 30 marzo, raccoglierà i Moves di chiunque voglia partecipare donando il proprio movimento per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature sportive per il territorio.

“La palestra Ego da 35 anni sposa l’obiettivo di diffondere i prìncipi del wellness e promuovere il benessere – ha spiegato, durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta questa mattina all’Istituto Fermi, il direttore Renato Malfatti – ed è uno dei principali centri di riferimento toscano di Technogym, azienda italiana leader nel mondo fitness, con la quale porta avanti diversi progetti di sensibilizzazione verso il movimento nelle scuole”. Da qui l’adesione alla campagna sociale “Let’s move for a better world” che, coinvolgendo 26 paesi e oltre 700 clubs, mira a combattere la sedentarietà e l’obesità mediante la raccolta di moves, unità di misura del movimento ideata appositamente per la manifestazione, che ogni partecipante potrà donare registrandosi ad una app e compiendo attività fisica nella palestra di riferimento.

Dopo i risultati della campagna 2018, che hanno visto la palestra raccogliere una quantità di moves tale da classificarsi al primo posto in Italia e nei primi a livello mondiale, il centro torna anche quest’anno ad aderire all’iniziativa con l’obiettivo di ripetere gli ottimi risultati dello scorso anno e riuscire, quindi, a raccogliere fondi utili per l’acquisto di materiale sportivo da donare alle scuole del territorio.

L’edizione precedente ha permesso, infatti, di accedere ad un finanziamento di 5 mila euro in attrezzatura sportiva Technogym che è stato donato all’Istituto Fermi di Lucca. “Si tratta di un progetto, quello di Ego con e per la scuola, fondamentale per il nostro territorio – ha detto il provveditore agli studi di Lucca, Donatella Buonriposi – perché di fronte alle molte difficoltà delle nostre scuole è in grado di dare nuove strumentazioni e di conseguenza un segnale positivo”. Anche il preside dell’Istituto, Massimo Fontanelli, ha rivolto il proprio ringraziamento alla palestra grazie alla quale sarà possibile per la scuola ampliare l’offerta per gli alunni. “Il materiale donato – ha spiegato il direttore tecnico Ego, Javier Bergas Del Rio – è una struttura fatta di tanti piccoli attrezzi che permettono l’allenamento di ogni parte del copro e che può essere utilizzato in molti modi”.

Presente anche il responsabile marketing di Technogym, Michele Malfatti, che ha sottolineato come l’adesione alla campagna significhi donare il proprio esercizio per dare un segnale forte ricordando come, tra i diversi club italiani aderenti, la realtà Ego, con l’aiuto dei suoi clienti, si sia dimostrata un forte ambasciatore del wellness nella comunità in cui è inserita.

Partecipare è semplice: chiunque voglia “muoversi” per una buona causa, a partire dal prossimo lunedì, potrà andare in una delle sedi della palestra Ego, scaricare l’app MyWellness e fare attività. Ad ogni movimento verrà attribuito un punteggio che concorrerà al calcolo dei moves totali raccolti dal centro.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0583342570, visitare il sito della struttura (www.egowellness.it) o seguire i canali social della palestra.