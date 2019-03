Lotta stile libero, vigili del fuoco di Lucca sugli scudi

Altri articoli in Sport

domenica, 31 marzo 2019, 23:08

Un Bama in versione montagne russe ritrova il referto rosa dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria sofferta quanto importante, che, in caso di ulteriore successo domenica prossima contro Montevarchi, sempre al PalaBridge, garantirebbe come minimo il settimo posto, con buone probabilità il sesto

domenica, 31 marzo 2019, 22:59

La Geonova oggi ha dato prova di grande carattere resistendo ai vementi assalti dei padroni di casa, certificando di meritarsi ampiamente la seconda posizione in classifica

domenica, 31 marzo 2019, 18:51

Grandissima impresa delle ragazze del Calcio a 5 femminile della società del presidente Morotti, che al primo anno di attività centrano la promozione nel campionato nazionale di calcio a 5 di Serie A2

domenica, 31 marzo 2019, 18:46

Netta affermazione del TAU Calcio contro lo Sporting Bozzano. Amaranto già in vantaggio al 6' con Paoletti ben imbeccato da Sardelli. Pochi minuti e la squadra di Cristiani raddoppia

domenica, 31 marzo 2019, 15:35

Dopo una stagione di alto livello, costruita partita dopo partita, i ragazzi amaranto guidati da mister Bozzi conquistano il titolo con due giornate di anticipo

domenica, 31 marzo 2019, 13:26

In questa bellissima domenica di marzo il sole ha baciato un’onda di circa 500 donne che si sono trovate unite per la quinta edizione della Ego Women Run