L’U.S.Oltreserchio vola in serie A2

domenica, 31 marzo 2019, 18:51

Grandissima impresa delle ragazze del Calcio a 5 femminile della società del presidente Morotti, che al primo anno di attività centrano la promozione nel campionato nazionale di Calcio a 5 di Serie A2.

La squadra di mister Nelli e capitan Barsocchi dopo la vittoria a Prato contro il Futsal Bagnolo ha festeggiato la promozione con due giornate di anticipo dopo aver passato tutto il campionato in testa alla classifica. Tantissimo entusiasmo in casa rossoblu, con il presidente Alessandro Morotti che vuole complimentarsi e ringraziare tutte le giocatrici, lo staff e tutte le persone che hanno sostenuto durante le gare la squadra: “Siamo contentissimi del traguardo raggiunto al primo anno di attività nel calcio a 5 femminile; le ragazze sono state eccezionali e voglio ringraziarle una ad una per i sacrifici fatti; in campo abbiamo un grandissimo Capitano (Martina Barsocchi) e fuori un grandissimo Mister, Maurizio Nelli e degli impeccabili Dirigenti, Dimitri Di Giovanni e Andrea Ciotti. Presto la festa, dove vogliamo coinvolgere anche tutti i bambini della Nostra Scuola Calcio. Voglio ringraziare anche tutti i genitori e tutte le persone che hanno seguito la squadra durante ogni partita. È stata un emozione grandissima”