Lucca torna al successo, di Treffers il canestro vittoria

domenica, 10 marzo 2019, 21:04

Partita dai due volti al PalaZauli. Lucca comanda con autorità per 30 minuti poi un black-out ad inizio quarto quarto trasforma la gara in una corrida dove Battipaglia avrebbe potuto vincere e che invece perde sulla sirena dopo un canestro di Treffers. Strepitosa la gara di Simon 31 +11, in casa lucchese è al miele il ritorno di Orazzo 16 punti con 6 su 8 dal campo.

La cronaca

Primo quarto equilibrato con le due squadre che attaccano molto bene nei primi 5 minuti. Battipaglia prova a scappare sul 9-4 ma Lucca ribatte colpo su colpo e grazie ad una Gatti sontuosa da 9 punti e 4 assist nel solo quarto chiude avanti di 4 lunghezze sul 21-25.

Gli attacchi battono in testa e per oltre 3 minuti non si segna, a muovere il punteggio è una tripla in transizione di Simon (24-25).

Le biancorosse non perdono la pazienza nonostante qualche amnesia di troppo e a metà quarto, dopo una tripla di Orazzo su bell'assist di Vaughn sono avanti di 5 sul 27-32. A togliere le castagne dal fuoco a coach Matassini è sempre Simon che fa male nel pitturato ma prima Orazzo con un gioco da tre punti e poi Gatti da oltre la linea dei 6.75 danno il +10 (29-39). Il primo tempo si chiude sul 32-39 dopo una tripla di Handy.

L'inizio di ripresa è difficoltoso in attacco per le biancorosse che segnano col contagocce ma non va meglio a Battipaglia e allora spinta dai canestri di Orazzo (ottimo il suo ritorno allo Zauli) e da Vaughn Lucca si porta sul +9 a 3.18 dal termine (38-47).

Le squadre si scambiano qualche canestro con Gesam che spreca qualcosa di troppo dalla lunetta, il quarto si chiude sul 44-52.

Il quarto decisivo si fa caldissimo dopo il parziale di 8-0 targato Simon-Trimboli, a 8.37 è tutto da rifare per le biancorosse (52-52).

Il sorpasso campano arriva a 3.37 dal termine dopo un canestro in isolamento di Simon, Gatti prova a rispondere ma Simon è immarcabile ed è ancora +1 Battipaglia. A 2.23 dal termine si fa male Mataloni e al suo posto entra Scarpato. A 45 secondi dalla sirena Battipaglia è ancora avanti di un punto ma Orazzo è in serata di grazia e spara la terza tripla della sua partita per il +2 Lucca a 19 secondi dalla fine. Sul possesso campano Handy fa tre su tre ai liberi su un controverso fischio arbitrale e riporta avanti la O.ME.P.S. Serventi chiama time-out a 9 secondi dal termine. Sull'attacco Gatti trova Treffers che dal gomito fa 64-65. Sulla replica campana non arriva il canestro di Trimboli e Lucca può gioire.

Il commento

A fine partita il commento di coach Lorenzo Serventi “Ci tengo a nome mio e di tutta la squadra a dedicare questa vittoria, seppure molto sofferta, al nostro capitano Giulia Gatti che ha giocato con grandissima dedizione nonostante ieri alle 8 di sera sia stata raggiunta da una bruttissima notizia, la scomparsa dello zio”.

Sull'analisi del match “Abbiamo giocato un buon basket per tre quarti poi ad inizio quarto ci siamo bloccati in attacco, fermando troppo la palla, e abbiamo sofferto il loro rientro. Bashaara stasera si è innervosita subito per qualche contatto di troppo sotto canestro e non è stata la solita Bashaara, di contro nonostante qualche decisione non proprio cristallina siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante in ottica sesto posto vedendo anche i risultati dagli altri campi.”

Una menzione speciale per la ex Marida Orazzo “Sono molto contento di come ha giocato Marida, è stata continua durante tutto l'arco della gara, facendo anche canestri importanti. Le faccio i miei complimenti non è mai facile giocare da avversario contro la tua ex squadra, lei lo ha fatto alla grande.”

64-65

(21-25; 11-14; 12-13; 20-13)

O.ME.P.S Givova Battipaglia: Mataloni 6, Del Pero 1, Cremona, Scarpato, Sasso, Trimboli 11, Mazza, Brown 2, Handy 13, Simon 31, El Habbab. All. Matassini

Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca: Vaughn 14, Orazzo 16, Gatti 16, Reggiani, Ngo Ndjock, Graves 4, Diene, Ravelli, Salvestrini ne, Treffers 15. All. Serventi