Maratona benefica "Amici del Perù" e "Sintomi in Cammino": si corre non stop fino a sabato alle ore 18

venerdì, 1 marzo 2019, 17:34

di gabriele muratori

Ha avuto inizio questa mattina alle 12 presso la palestra Life di San Filippo, l'originale maratona benefica percorsa sui tapis roulant e organizzata dalle associazioni "Amici del Perù" e "Sintomi in Cammino" con lo scopo di raccogliere fondi per il sostentamento di due finalità diverse ma unite per il bene della società.

Il maratoneta lucchese di origine peruviana, José Luis Tani Stanghellini, che già più volte ha fatto parlare di sé: atleta dell'officina podistica lucchese, nonché appartenente della "Amici del Perù Onlus", di pari passo con Samantha Cesaretti, attiva militante di "Sintomi in Cammino", ramo dell' associazione "Sintomi di Felicità", reduce dall'epica esperienza di 2500 km del Cammino di Santiago, correranno, alternandosi con alcuni cicli di pause, in una maratona di 30 ore non stop, che si concluderà domani pomeriggio alle ore 18, e che vedrà impegnati tutti coloro che con una semplice offerta, vorranno macinare qualche chilometro in loro compagnia a colpi di tapis roulant e contribuendo così a sostenere due iniziative del tutto lodevoli.

Amici del Perù Onlus, è un'associazione con sede a Lammari, che da anni si occupa di cooperazione internazionale per lo sviluppo di progetti umanitari appunto nelle regioni più desolate e impervie del Perù, in particolare nel distretto di Paccarectambo nella comunità di Mollebamba. "Adotta un posto a Tavola", è lo slogan dell'iniziativa del momento, messa in atto per dare pasti caldi ai bambini poveri appunto del villaggio di Mollebamba in Perù, e con la quale, alcuni operatori sul posto, si stanno adoperando anche per realizzare strutture polivalenti per riunire le famiglie del posto, spesso troppo distanti tra loro vista la vastità del territorio, in maniera da creare punti di condivisione e gioco specie per i più giovanti. "Sintomi in Cammino, capitanata da Samantha Cesaretti, ramo dell'associazione Madre "Sintomi di Felicità", sostiene invece raccolte fondi per rendere accessibile a tutti, i percorsi della via Francigena sul nostro territorio. "I fondi raccolti serviranno per migliorare la struttura di accoglienza per i pellegrini di Aquapendente nel Lazio" – racconta Samantha. "Le iniziative in programma sono comunque innumerevoli. A breve realizzeremo un cammino per persone disabili con partenza da Capannori e destinazione San Gimignano assieme all'associazione Aliante, per far vivere anche a chi, con limitate capacità motorie, voglia provare l'emozione del cammino in mezzo alla natura e alla bellezza della via Francigena".

Per partecipare all'iniziativa benefica presso la palestra Life di San Filippo, basta contattare il numero 058391811, e dare la propria disponibilità. Mediante una semplice offerta, si potrà correre una mini maratona originale, unendo al divertimento un utile aiuto per fini benefici.