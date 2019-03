Prima categoria: il TAU vince contro il Capezzano Pianore

Altri articoli in Sport

domenica, 24 marzo 2019, 18:58

Il pilota lucchese protagonista di una gara a due facce: in sofferenza nella prima metà di gara, rimonta e centra la seconda posizione nella serie "asfalto" del Campionato Italiano Rally

domenica, 24 marzo 2019, 09:39

Vittoria casalinga per le senior Spring nel campionato di serie B femmine con qualche sofferenza di troppo nel finale, ma che dà morale per la fine del campionato

sabato, 23 marzo 2019, 23:27

Il veneto Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai alle note, sulla Skoda Fabia DP Autosport, gommata Michelin, si è aggiudicato una edizione spettacolare e tiratissima del rally Il Ciocco e Valle del Serchio

sabato, 23 marzo 2019, 12:16

Domenica 24 marzo la Geonova torna a giocare tra le mura familiari del Palasport dove sul parquet troverà il Valdisieve. Squadra che sta lottando per rimanere dentro i play-off

sabato, 23 marzo 2019, 11:45

Continuano gli impegni di assoluto prestigio in Francia per Amore & Vita | Prodir, Domani 24 Marzo si svolgerà infatti il GRAND PRIX DENAIN- Porte du Hainaut, gara UCI 1.HC, valevole anche per la Coppa di Francia

giovedì, 21 marzo 2019, 16:49

Finalmente tra poche ore Antonio Zullo entrerà nell’Ospedale di Bologna, dove il professor Dante Dallari e la sua equipe medica compirà il delicato intervento di protesi del femore. Purtroppo un operazione obbligatoria per l’atleta laziale che ultimamente non riesce nemmeno a camminare dai forti dolori