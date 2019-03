Sport



Pugilistica Lucchese al quinto posto della Classifica di Merito 2018

mercoledì, 13 marzo 2019, 13:00

La Pugilistica Lucchese si piazza alla 5° posto assoluto su oltre novecento palestre affiliate in tutta la penisola. Dalla stagione 2006 è stato un contino scalare posizioni (nel 2017 si era posizionata al 15° posto, seconda in Toscana ): un'annata sportiva ricca di risultati, ma anche di contenti che fanno del solidalizio lucchese una delle eccellenze dello sport cittadino.



Una storia ricca per una delle associazioni più longeve del panorama sportivo cittadino ( si risale al 1921 ) ma in tempi recenti la Pugilistica Lucchese ha dovuto attraversare momenti difficili e quasi ha rischiato di scomparire quando nel 2015 è stata cacciata dal suo ambiente storico ovvero la palestra di pugilato inserita sotto la tribuna coperta dello Stadio " Porta Elisa " , un sacrificio a favore dell'allora gestione Lucchese Calcio targata Bacci che alla fine si è rivelato del tutto inutile viste le vicende extrasportive ininterrotte della locale squadra di calcio della Città di Lucca ,dalle ceneri di quella situazione la Pugilistica Lucchese non sì è persa d'animo e dapprima in una sede provvisoria all'interno dell'Itc Carrara poi nell'attuale palestra adibita presso Isi " Sandro Pertini " di Viale Cavour ha ripreso a fare la cosa che più sa far bene : il pugilato in ogni sua forma attuale , dal settore giovanile in cui è la seconda forza in Italia anche in questa stagione ( da oltre un decennio stabilmente partecipa alla Finale Nazionale con tanto di titoli italiani : Riccardo Cammarota e Leonardo Mosenlesan ,Edoardo e Matilde Cammarota , Sasha e Matteo Mencaroni ) al settore amatoriale con tanto di titoli Italiani ( Martina Morotti e Santi Nicola ) per arrivare al pugilato olimpico : titoli italiani per gli schoolboy Lorenzo Frugoli e Samuele Giuliano ( Mondovi nel 2017 ) ma in precedenza anche Lorenzo Bardazzi , Samuele Giuliano ( roma nel 2018 con il titolo junior dei 75 kg ) , due campioni italiani universitari elite ( Francesco Pennesi nei pesi massimi a Messina ) e Marvin Ademaj ( sempre nei massimi nel 2018 ) con Filippo Rimanti medaglia d'argento nei 75 kg , la carriera prima con la canottiera e successivamente da professionista di Paolo Gassani , le imprese da dilettante di Marvin Demollari e Nicola Henchiri ora professionisti in piena attività e tutti i successi ottenuti nei vari campionati regionali , interregionali , trofei sia regionali che nazionali , campionati assoluti.

La Palestra del Pertini è una classica palestra scolastica destinata al suo utilizzo da parte degli studenti e solo in orari extrascolastici viene utilizzata dalla Pugilistica Lucchese ma non è una palestra di pugilato , non c'e un ring fisso e va aperto e chiuso ogni volta che serve ma è un lavoro lungo e servono diverse persone , mancano attrezzi importanti per il pugilato come la " pera " , la palla veloce , gli specchi e gli attrezzi da pesistica che ogni sera vengono portati a mano in palestra dentro dei carrelli . Nonostante tutto la Pugilistica Lucchese si tiene ben stretta questa palestra e fa di necessità virtù ma costantemente sottopone all'attenzione dell' Amministrazione Comunale della Città di Lucca la richiesta di una sede definitiva per una " Palestra di Pugilato " , analoga richiesta anche alla Città di Capannori : più volte i dirigenti ed i tecnici della Pugilistica Lucchese si sono incontrati con le varie amministrazioni ma ad oggi non c'è una risposta .La Palestra è un vero e proprio centro di aggregazione sportiva ma anche sociale ed ogni sera è sempre gremita , martedi e giovedi dal settore giovanile mentre le altre sere amatori di ambo i sessi ( di ogni età a partire dai 13 anni e condizione sociale , provenienza , agonisti e professionisti invece si allenano ogni sera . Avere uno spazio proprio vorrebbe dire maggiore qualità agli allenamenti , orari separati anche per età e gestione ottimale degli agonisti e dei professionisti e tutto questo potrebbe portare ulteriori risultati anche sportivi , la Pugilistica Lucchese è anche custode di un enorme patrimonio fotografico e cartaceo sul Pugilato Italiano , documenti , libri , manifesti che fanno di questa raccolta una memoria storico sportiva unica nel suo genere nel nostro paese e che se inserita in uno spazio adeguato potrebbe anche dare ulteriore risalto al nome della Città di Lucca ma per adesso tutto è relegato in armadi e contenitori . Che il risultato di questo manipoli di atleti ( che poi manipolo tanto non è perché la squadra dei pugili è numericamente anche molto importante tanto da reggere e superare città metropolitane ) possa avere presto una risposta ( potrebbe essere la ristrutturazione della Palestra Bacchettoni , il rifacimento dell'Impianto sportivo di San Lorenzo a Vaccoli , uno spazio negli immensi ambienti dismessi del "Campo di Marte ", presso la nuova cittadella dello sport di Capannori oppure anche un ambiente privato previo benestare dei funzionari preposti che dovrebbero verificare se i locali possano avere una destinazione ad uso palestra ) , i pugili lucchesi hanno bisogno di una palestra