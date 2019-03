Sport



Pugilistica Lucchese, Garofano e Giuliano vincono il Torneo “G.Nepi”

lunedì, 4 marzo 2019, 11:21

Un fine settimana positivo per la Pugilistica Lucchese che ritorna da Firenze con due trofei ma anche con una finale da disputare la prossima settimana. Sabato pomeriggio (2 marzo) sul ring della palestra Montagnola a Firenze per la finale dei 60 kg junior del 6° torneo “ G.Nepi “ Lorenzo Garofano allenato da Giulio Monselesan ha battuto ai punti il pugile Gabriele Falaschi della Boxe Mugello , un incontro molto bello ed equilibrato con Garofano autore di una prestazione elevata sia come pugilato sia come tattica dove ha concesso pochissimo al suo bravissimo avversario (adesso sono a due vittorie per parte essendosi incontrati quattro volte), Falaschi a cercato di lavorare ma Garofano lo ha aspettato ben chiuso e alla fine di ogni azione è sempre riuscito a replicare per poi ripartire e chiudere lui le azioni, il verdetto è stato meritato e gli ha permesso di aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il Torneo Nepi.

Domenica 3 marzo all’interno del Torneo Nepi si è svolto anche il campionato regionale Esordienti : per la categoria junior 60 kg Roberto Ignat ( aveva passato il turno per sorteggio sabato 2 ) per la semifinale ha battuto per intervento medico alla 1° ripresa il longilineo Leonardo Riccardi (Round Zero La Spezia) : il pugile lucchese allenato da Massimo Bosio è partito subito molto forte , più basso ha attaccato senza fermarsi portando sulla difensiva Riccardi che ha cercato di replicare senza però andare a segno con colpi incisivi , dopo circa un minuto il pugile spezzino ha chiesto intervento del medico per un infortunio alla spalla destra forse rimediato nelle concitate fasi inziali e il medico ha decretato lo stop che ha sancito la vittoria di IGnat che guadagna cosi la finale in programma sabato 9 marzo contro Ramiro Fantechi ( Boxe Valdisieve). Samuele Giuliano appena rientrato dal ritiro della Nazionale Junior a Roma ( dal 24 Febbraio al 2 marzo) ha vinto il Trofeo Nepi nella categoria Junior dei 75 kg contro Emanuele Gjeli (Accademia Pugilistica Livornese) : vittoria chiara dopo un bel match tra due giovanissimi antagonisti ( tutte e due campioni italiani schollboy nel 2017 , Giuliano campione italiano anche negli junior ’18 ) e Trofeo che va ad aggiungersi alla già ragguardevole bottino di vittorie di Giuliano ormai vicino anche alla maglia azzurra ( dovrebbe andare in tournee a fine marzo). Adesso il record di Giuliano riporta 17 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte , il 9 marzo a San Leonardo in Treponzio nella serata organizzata dalla Pugilistica Lucchese a partire dalle 20.30 Gjeli ha chiesto la rivincita e sicuramente il match sarà uno dei clou della serata al pari degli incontri di Lorenzo Garofano e di Lorenzo Frugoli .

Saliranno sul ring dodici pugili della lucchese tra cui le due promesse del pugilato femminile le schoolgirl Noemi Garofano e Miria Rossetti ( tredici anni ) oltre alla veterana Corina Babici ma sarà anche il turno del debutto dello schollgirl Matteo Mencaroni nei 40 kg