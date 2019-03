Sport



Pugilistica sugli scudi al criterium regionale

lunedì, 18 marzo 2019, 09:47

Domenica mattina 10 marzo presso la bella palestra del complesso scolastico Don A.Mei a S.Leonardo in Treponzio si è tenuto per l’organizzazione della Pugilistica Lucchese il 1° Criterium regionale giovanile della Toscana ( sono dieci in programma ) per la stagione ’19.

115 partecipanti arrivati da tutta la Toscana con al seguito accompagnatori, genitori ed amici. Quattro le catogorie in gara a cominciare dai cuccioli ( 2014/13), cangurini ( 2011/10), canguri ( 2009 e 2008 ) e allievi ( 2007 e 2006 ) di ambo i sessi.

La squadra della Pugilistica Lucchese era formata da ben venti atleti e alla fine della gara è riuscita a primeggiare in ben tre categorie. Nei “ cuccioli “ Andrea Sgueo ( Lucchese ) ha vinto meritatamente staccando Armando Oliviero ( Fortitude Livorno ) mentre terzo è arrivato Lorenzo Bruni ( Lucchese ).

Sgueo ha stabilito il tempo migliore sul percorso e il punteggio più alto al sacco se riuscirà anche ad aumentare il numero dei salti con le prossime gare potrà ambire anche a traguardi nazionali.

Sempre nei cuccioli hanno partecipato anche i nuovi atleti Marco Pulvirenti , Niccolò Massoni e Ferrenti Samuele.

Nei cangurini la coppia Zeno Bianchi e Filippo Caselli si è classificata ottava e tutto sommato col tempo può solo migliorare. Vittoria importante la coppia dei canguri Leonardo Bruni e Mathias Demollari ( Lucchese ) che per 1.25 punti hanno superato la coppia livornese Tommaso Romiti e Sara Gasperini , una vittoria sul filo con la prova al ring in equilibrio ma con tempi sullo scatto molto buoni per i due canguri lucchesi che sono ormai dei veterani delle gare ( Bruni vanta già titoli toscani e medaglie nazionali ), Demollari fratellino di Marvin Demollari il pugile professionista lucchese ha grinta da vendere , Riccardo Colombini e Abd Almottalib sono arrivati 8°, Francesco Andreini e Diaz Hugo si sono piazzati tredicesimi .

La vittoria nella categoria “allievi“ è stata ancora più risicata per la coppia Riccardo Matteucci e Sasha Mencaroni ( Lucchese ) 127.5 a 127.33 per i secondi Mattia Behaj e Thomas Carloni ( Accademia dello sport Livorno ) con punteggio in parità ( 85 a 85 ) sul ring ma con un punto di vantaggio sullo scatto ( 91 per i lucchesi , 90 alla coppia livornese ), ci sarà da lottare fino al termine : quinto posto per Alessandro Maida con Matteucci che ha fatto da jolly, a seguire le nuove coppie Martyn Abbate e Stefano Micheli , Sergio Turchi e Omar Rezgui .

Prossima gara il 14 aprile a Pontassieve ( Firenze )