Rugby Lucca, momento d'oro per l'Under 8

martedì, 26 marzo 2019, 11:01

Sta attraversando un periodo di forma strepitosa la formazione Under 8 del Rugby Lucca. La squadra affidata alle cure di Martina Cecconi e Luca Del Dotto è stata impegnata nel fine settimana a Scandicci in un concentramento che metteva di fronte ai piccoli lucchesi la formazione di casa e le due squadre del Florentia. I “cuccioli di pantera” hanno dimostrato grande grinta e affiatamento ed anno portato a casa due vittorie, rispettivamente contro Scandicci e Florentia 1, e un pareggio contro il Florentia 2.

La squadra esiste già dalla scorsa stagione ma molti degli atleti che ne fanno parte hanno in effetti pochi mesi di rugby sulle spalle. Nonostante questo, in poco tempo è stato colmato il gap con le altre squadre e adesso i piccoli atleti sono in grado di giocarsela alla pari con tutti e di togliersi qualche bella soddisfazione, per loro e per i loro sostenitori.

Un risultato reso possibile da molti fattori positivi, come spiega il direttore sportivo Andrea Marchi: “I ragazzi stanno molto bene insieme – dice – si è creato un bel clima. In campo c’è molto affiatamento e voglia di sacrificarsi per il compagno e i risultati si vedono. Il merito è sicuramente da attribuire agli allenatori ma anche ai genitori che li seguono con grande passione e ci aiutano a trasmettere i valori in cui crediamo. Vincere a questa età non è la cosa più importante ma di certo aiuta a tenere alto il morale”.

La squadra sta inoltre continuando a ricevere nuovi arrivi. Sono ben 17 i giocatori attualmente in rosa e questo ha permesso ai tecnici di schierare anche due formazioni nell’arco dello stesso concentramento (a questa età si gioca in 6 contro 6 in piccoli tornei che vedono presenti più squadre).

In questo senso, la società ricorda che le iscrizioni alle squadre Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 sono sempre aperte e che sono previsti sconti e agevolazioni per chi vorrà far iscrivere il proprio bimbo per questi ultimi mesi della stagione che si concluderà ufficialmente il 30 giugno.

Per informazioni è possibile visitare le pagine social del Rugby Lucca, inviare una mail a asdrugbylucca@gmail.com o telefonare al numero 380 8679199.