Sara Cheyenne Lunardi al torneo Pistoia Challenge di Brazilian Jiu Jitsu

domenica, 31 marzo 2019, 15:35

Dopo una stagione di alto livello, costruita partita dopo partita, i ragazzi amaranto guidati da mister Bozzi conquistano il titolo con due giornate di anticipo

domenica, 31 marzo 2019, 13:26

In questa bellissima domenica di marzo il sole ha baciato un’onda di circa 500 donne che si sono trovate unite per la quinta edizione della Ego Women Run

domenica, 31 marzo 2019, 12:25

Colpo di coda delle senior Spring che riscattano il -4 subìto in casa nel girone di andata e ne approfittano per conquistare il miglior piazzamento in griglia dei playout

sabato, 30 marzo 2019, 09:56

Domenica alla palestra dell'Itc Capitini di Agliana va in scena uno dei tre atti finali di questa stagione: l'Agliana è un'ottima squadra e se ancora nessuno l'ha definita "corazzata" forse è per mera dimenticanza

venerdì, 29 marzo 2019, 11:37

Gli atleti special olympics italiani in gara erano 115 ed hanno conquistato la bellezza di 21 medaglie d’oro, 41 d’argento e 45 di bronzo e tanti ottimi piazzamenti appena fuori dal podio con tanta emozione e gioia dei “ragazzi special olympics” e non solo loro

venerdì, 29 marzo 2019, 09:45

Con la primavera è iniziato un anno molto importante per la DRK Sport, neo società di baseball e softball lucchese, anno che sarà caratterizzato da un assiduo e costante lavoro di recruiting e divulgazione della disciplina sportiva del batti e corri tra i ragazzi e ragazze della piana