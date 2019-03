Sport



Seconda pesante sconfitta esterna per il Rugby Lucca che esce ridimensionato dalla trasferta di Firenze

mercoledì, 6 marzo 2019, 00:39

Non è cominciata nel migliore dei modi la Poule promozione di serie C per il Rugby Lucca. Dopo la sconfitta nella prima partita contro il Gispi Prato, la formazione rossonera è incappata in un altro pesante ko sul campo del Florentia, formazione molto esperta ma che, sulla carta, avrebbe dovuto essere alla portata dei lucchesi. Il 37-7 finale rappresenta un ko che fa male soprattutto dal punto di vista del morale per una formazione che si era presentata ai nastri di partenza di questa stagione con altre aspettative. A influire negativamente sulle prestazioni dei rossoneri ci sono le pesanti assenze in prima linea, con molti giocatori costretti a giocare fuori ruolo.

Poco da dire sulla partita. La formazione lucchese, scesa in campo con una prima linea completamente “inventata” ha fatto quello che ha potuto contro i gigliati che hanno invece puntato tutto proprio sul punto debole dei rossoneri e cioè l’impatto fisico. Lucca lotta e riesce anche a riequilibrare un primo svantaggio grazie alla meta di Mattia Biondi che porta il punteggio sul 7-7. Ma, alla lunga, il maggior “peso” dei fiorentini diventa insostenibile, con la mischia lucchese sempre più in difficoltà. Diventa sempre più difficile giocare dato che i palloni di qualità scarseggiano e così i padroni di casa hanno buon gioco a riportarsi in vantaggio e ad allungare fino al 37-7 finale. Per i lucchesi, stremati e scoraggiati, c’è poco da fare se non chiudere questo capitolo il prima possibile e concentrarsi sulla prossima partita.

Già, perché nonostante l’inizio non positivo, ci sono ancora 8 partite da giocare e niente è ancora perso. Lucca avrà subito l’occasione di rifarsi domenica prossima (10 marzo) nella sfida interna contro Pistoia. Nella regular season lo score parla di una vittoria a testa ma Lucca ha tutte le carte in regola per portare a casa l’incontro. La grande incognita, purtroppo, sarà rappresentata ancora una volta dalla mischia. Purtroppo l’assenza prolungata di diversi giocatori di prima linea, ruolo molto delicato e difficilmente sostituibile, crea una grande difficoltà al tecnico rossonero Matteo Giovannico.

“Sapevamo di essere un po’ ‘corti’ in prima linea che purtroppo è un ruolo molto particolare, difficile da sostituire – dice il presidente del Rugby Lucca Andrea Lombardi -. Abbiamo tre giocatori fuori per infortunio, per due dei quali molto probabilmente la stagione è già finita. Sappiamo che c’è questa difficoltà ma dobbiamo a essere bravi a rialzarci dopo queste due sconfitte perché niente è ancora perduto. Il nostro obiettivo è e rimane quello del salto di categoria”.

“Viviamo un momento di difficoltà, è inutile nascondersi – aggiunge Lombardi -. Desidero ringraziare comunque chi si è sceso in campo dando tutto, soprattutto chi ha giocato in un ruolo non suo, dimostrando tutto il suo attaccamento per questa maglia. La sconfitta di domenica è stata pesante e in parte ridimensiona quelle che erano le nostre ambizioni ma di certo i ragazzi non hanno intenzione di gettare la spugna: se siamo arrivati alla fase promozione per il quarto anno consecutivo è perché i ragazzi se lo sono meritati sul campo, nessuno gli ha regalato niente. Per cui continueremo a lottare per la promozione finché la matematica non ci condannerà”.