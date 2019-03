Sport



Serie B femminile, altra vittoria per Le Mura Spring contro Prato

domenica, 31 marzo 2019, 12:25

P.F. Prato - Le Mura Spring 55- 67

(8-19; 23-29; 42-47)

P.F. Prato: Lastrucci, Garatti 21, Vannucchi 8, Sautariello 8, Innocenti, Agostini 6, Cencetti, Borghesi, Bencini, Billi, Ponzecchi 7, Morello 5. All.: Neri

Le Mura Spring Lucca: Nottolini 4, Doda 1, Mandroni 15, Mbeng 7, Bonciolini n.e., Conti 21, Salvestrini 15, Masini, Menchetti 3, Cecchi 1. All.: Giannelli



Colpo di coda delle senior Spring che riscattano il -4 subìto in casa nel girone di andata e ne approfittano per conquistare il miglior piazzamento in griglia dei playout. Gara che si indirizza subito nel primo quarto con gli 11 punti di Conti che lasciano le padrone di casa indietro alla prima sirena 8-19). Le pratesi tentano di riprendere la partita arrivando al -5 alla fine del terzo quarto. Nell'ultimo quarto passano addirittura in vantaggio (50-49), ma la bomba di Mandroni (per lei 15 pt: 4/5, 1/1, 4/4), le due triple di Salvestrini (15 pt: 1/4, 3/6, 4/4) e la solita Conti (21pt: 9/14, 0/1, 3/3) spezzano ogni velleità delle padrone di casa, facendo chiudere le Spring sul + 12.



"Un buon approccio alla partita, un buonissimo primo quarto - commenta coach Giannelli - qualche indecisione però non ci ha permesso di chiudere subito la partita. Abbiamo tenuto molto bene mentalmente soprattutto quando Prato é passato avanti. Sono contento soprattutto per la testa che abbiamo messo in campo. Adesso ci prepariamo ai play out, ci vorranno gambe e cervello".