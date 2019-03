Slalom gigante per vigili del fuoco, ottimi risultati per il comando di Lucca

Altri articoli in Sport

domenica, 10 marzo 2019, 21:10

I migliori in campo per il Don Bosco sono stati Korsunov, Ceparano, Calvi e Bonaccorsi, tutti in doppia cifra, per la Geonova spicca Barsanti con 16 punti, poi Tessitori, Tempestini, Romano e Zita, anche loro tutti in doppia cifra

domenica, 10 marzo 2019, 21:04

Partita dai due volti al PalaZauli. Lucca comanda con autorità per 30 minuti poi un black-out ad inizio quarto quarto trasforma la gara in una corrida dove Battipaglia avrebbe potuto vincere e che invece perde sulla sirena dopo un canestro di Treffers

domenica, 10 marzo 2019, 17:42

Finisce 3 a 2 per la Folgor Marlia. Tutte le emozioni nella ripresa, dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata che si chiude sullo 0 a 0

sabato, 9 marzo 2019, 09:51

Ci vorrà una Gesam Gas & Luce concentrata e determinata, come quella vista nelle ultime due gare, per avere la meglio sulla O.ME.P.S. Givova Battipaglia nella terzultima giornata del girone di ritorno, penultima per le biancorosse che riposeranno settimana prossima

venerdì, 8 marzo 2019, 15:20

Grande attesa nella Atletica Virtus per i campionati italiani di corsa campestre di Torino di questo weekend, dove una folta rappresenza biancoceleste competerà ai massimi livelli del cross italiano sul circuito del parco La Mandria

venerdì, 8 marzo 2019, 12:16

Ancora un doppio appuntamento di categoria per il team di Fanini con la speciale opportunità a Marco Tizza di vestire la maglia azzurra al GP Larciano