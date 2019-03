Sport



Sport e solidarietà: domenica la 10^ edizione del “Basket Day”

giovedì, 14 marzo 2019, 14:10

di giulia del chiaro

Giunge al 10° anno l’appuntamento con lo sport e la solidarietà, frutto della collaborazione tra la Croce Verde di Lucca e Gesam Gas&Luce Le Mura, che vedrà scendere in campo, questa domenica alle 18 presso il Palatagliate, le ragazze del coach Serventi che, in occasione della partita contro Iren Fixi Torino, raccoglieranno fondi da destinare all’acquisto di un mezzo attrezzato per la Croce verde.

È proprio il caso di dire “squadra che vince non si cambia” dato che con l’edizione 2019 la manifestazione sportivo-solidale giunge al suo 10° anno. È così che anche quest’anno, la croce Verde e il Basket Le Mura, scendono insieme in campo a scopo benefico per raccogliere giocattoli, alimenti e fondi per l’acquisto di materiale medico.

“Porto i saluti e i ringraziamenti del nostro presidente – ha detto Gloria Favilla del Basket Le Mura – e, da capitano della prima edizione del Basket Day del 2009, sono orgogliosa di vedere come, a distanza di dieci anni, il binomio tra l’associazione di volontariato e la nostra società sportiva si sia consolidato”.

L’iniziativa, in programma al Palatagliate per questa domenica alle 18, si svolgerà in occasione dello scontro, tra le ragazze del coach Serventi e la Iren Fixi Torino, valido per la 22^ giornata della serie A1 “Sorbino Cup”. Il ricavato degli incassi verrà devoluto, quindi, alla Croce Verde per essere destinato all’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato.

“Ringrazio la squadra perché ogni anno ci regala la possibilità di raccogliere soldi, grazie alla vendita dei biglietti d’ingresso nei giorni di campionato, con cui compiere acquisti importanti sia per noi, come associazione di volontariato, che per il territorio – ha spiegato Elisa Ricci, presidente della Croce Verde, e ha aggiunto – è stato grazie alla precedente edizione, per esempio, che abbiamo potuto acquistare un life-pack elettromedicale”.

Accanto alla raccolta fondi, grazie alla vendita dei biglietti, sono diverse le iniziative previste all’interno della manifestazione: durante la giornata, infatti, alcuni volontari della Croce Verde allestiranno un punto di raccolta di generi alimentari e di giocattoli che – ha sottolineato la presidente dell’associazione – “saranno distribuiti alle famiglie bisognose, che seguiamo da tempo, per sostenerle dal punto di vista alimentare e regalare un sorriso a bambini meno fortunati”. Inoltre, durante l’intervallo lungo, saranno i tifosi a diventare protagonisti del parquet grazie all’iniziativa “Un canestro impossibile” che prevede la vendita di biglietti agli spettatori che, se estratti, potranno tentare di mettere a segno un difficile canestro dalla lunetta più lontana e, in caso di buona riuscita del tiro, portare a casa un pacchetto comprensivo di un week-end per due persone in Italia.

In occasione del primo anniversario della scomparsa del presidente emerito della Croce Verde, Piero Mungai, durante l’evento, all’ingresso della struttura, sarà esposta l’autoambulanza inaugurata a dicembre in suo ricordo.

Il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 per il ridotto mentre gli abbonati del Basket Le Mura potranno assistere alla gara esponendo l’abbonamento.