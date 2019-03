Successo di Lucart nella sesta edizione della CTN CUP di tennis

Altri articoli in Sport

mercoledì, 13 marzo 2019, 22:05

Dal team L’Allegra Brigata arriva il messaggio: “Da questo giovedì 14 marzo, tutti a tifare Italia e le nostre lucchesi” e questo lo si potrà fare pur restando comodamente seduti a casa guardando la televisione

mercoledì, 13 marzo 2019, 13:00

La Pugilistica Lucchese si piazza alla 5° posto assoluto su oltre novecento palestre affiliate in tutta la penisola. Dalla stagione 2006 è stato un contino scalare posizioni (nel 2017 si era posizionata al 15° posto, seconda in Toscana): un'annata sportiva ricca di risultati, ma anche di contenti che fanno del...

mercoledì, 13 marzo 2019, 09:29

Il pilota lucchese, reduce da una stagione agonistica che lo ha visto concludere sul podio della serie riservata agli specialisti del fondo asfaltato e che ha legittimato le sue performance elevandolo nella sesta piazza della classifica generale, sarà ancora parte integrante della massima espressione rallistica nazionale, al volante della Skoda...

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:55

Dopo una lunga pausa di sei mesi il driver di Bagni di Lucca torna nella gara "di casa" con la Clio con la quale vinse a Lucca tre anni fa. Al suo fianco Pietro Checchi

martedì, 12 marzo 2019, 15:07

Si è disputato domenica mattina ai laghetti di Lammari il 4° trofeo invernale giovanile di corsa campestre “Comune di Capannori”, un appuntamento ormai classico per la provincia di Lucca ed una occasione importante per i giovani atleti ed atlete per affacciarsi al mondo delle competizioni di atletica leggera e confrontarsi...

lunedì, 11 marzo 2019, 09:39

Era la partita del dentro o fuori. Una sconfitta avrebbe infatti significato per il Rugby Lucca dover dire addio ai sogni di gloria. Invece i ragazzi di mister Matteo Giovannico hanno risposto “presente” ed in quella che, per forza di cose, era diventata la partita più importante dell’anno, sono riusciti...