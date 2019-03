Sport



TAU torna alla vittoria contro lo Staffoli

domenica, 17 marzo 2019, 20:26



TAU CALCIO ALTOPASCIO: Bertenni, Casali, Lunardini, Franceschi, Michelotti, Giardini, Lenci (23 st Donati), Vanni Leonardo, Biggi (42 st Tognotti), Sardelli, Houdi. A disposizione: Daviddi, Vanni Andrea, Del Sarto, Vannucci, Pieri, Balli, Lavorgna. Allenatore: Cristiani

STAFFOLI: Cintolesi, Del Vita, Di Mauro, Sichi (12 st Nacchi), Filidei, Marchetti (30st Pagni), Paolieri (1 st Guagliardo), Michetti, Covato (1 st Rinaldi), Giannetti, Saviozzi (1 st Petroni). A disposizione: Guerrieri, Orsucci, Ranieri , Sassano. Allenatore: Bicchieri

ARBITRO: Rudy Ogliormino di Piombino

MARCATORI: Michelotti, Biggi, Di Mauro

NOTE: ammoniti: Michelotti, Lenci, Filidei, Marchetti, Nacci

Il Tau Torna alla vittoria: contro lo Staffoli finisce 2 a 1 per gli amaranto. La gara si decide tutta nella prima frazione. Parte bene il Tau che riesce a controllare gli avversari e ad avere il pallino del gioco. Ma un fallo in area di Giardini porta gli ospiti sul dischetto: Di Mauro realizza il gol dell'uno a zero. Il vantaggio dura però solo 10 minuti: ancora un calcio di rigore, questa volta per gli uomini di Cristiani, dopo il fallo ai danni di Houdi. Dagli 11 metri ci pensa Michelotti a ristabilire la parità. Solo due minuti e gli amaranto ribaltano il risultato grazie alla marcatura di Biggi, il gol arriva su punizione dal limite. Nella ripresa il Tau riesce a contenere gli avversari e si rende pericoloso su contropiede, ma il risultato non cambia. Domenica prossima sfida contro il Capezzano Pianore.