Virtus Lucca: grandi Salerno e Rontani, campionesse toscane

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:49

Siamo arrivati agli ultimi fuochi della stagione sportiva 2018/19 di atletica leggera, eppure la Atletica Virtus Lucca pur avendo già ottenuto enormi soddisfazioni sul piano agonistico pare avere ancora qualcosa da dire. Non si arresta infatti la serie positiva di risultati che gli atleti biancocelesti sono riusciti a conquistare in ogni parte d’Italia, emozionandoci in quella che sotto tanti aspetti sarà per la nostra società una annata irripetibile. E’ arrivata infatti alcuni giorni fa la consacrazione a campionessa toscana nel lancio del disco nella categoria allieve per la solita Asia Salerno che, con la naturalezza a cui ci ha abituato, domina la classifica al campo scuola “Cino Cini” di Pisa lanciando l’attrezzo a 36.53 metri nella sua prova migliore, staccando tutta la concorrenza di vari metri e meritandosi il titolo. Bene anche Daiana Parducci che nella stessa gara arriva in sesta posizione con un risultato tecnico di 27.37, mentre nella gara di lancio del martello riesce a scalare la classifica fino alla quarta posizione con 35.68 metri di distanza, arrivando ad un soffio dalla medaglia di bronzo. Si conferma all’inseguimento invece la squadra allievi che ottiene piazzamenti a metà classifica nel lancio del disco (con Jacopo Rossi in 11esima posizione grazie al suo lancio da 58.89 metri) e del giavellotto (dove Gabriele De Luca scaglia l’attrezzo a 36.39 metri per la sesta posizione), dimostrando presenza sportiva e importanti margini di miglioramento. Ottimi i risultati anche all’Asics Afm Stad di Firenze dove si disputavano le finali regionali assolute di corsa sui 60 metri con una folta presenza di atleti virtussini. Torna a casa con la palma della vittoria Gloria Rontani che primeggia nella finale con un crono di 7’’68 dopo aver dominato nelle batterie, portandosi a casa il titolo di campionessa toscana, mentre Giulia Pierotti non riesce a replicare l’ottimo 8’’23 delle qualificazioni e termina la finale in sesta posizione. Ottime anche Chiara Rontani e Elisa Fontana che nella stessa disciplina si piazzano entrambe in terza posizione in Finale2 e Finale3 con un tempo all’arrivo rispettivamente di 8’’34 e 8’’58. Appesantiscono il medagliere della Virtus Fabio Pierotti e Lorenzo Dumini che svettano nella competizione maschile andando a colorare di biancoceleste il podio assoluto occupandone rispettivamente la seconda e terza posizione. Gara in crescita per Pierotti che conquista così il titolo di vicecampione toscano assoluto con il crono di 7’’11, superando di appena un centesimo di secondo il compagno di squadra che si merita comunque la medaglia di bronzo. Bene anche Duccio Cianti che si qualifica in Finale2 arrivando poi in seconda posizione con 7’’32. Fuori dalle finali invece i nostri atleti impegnati nei 60 metri ad ostacoli, dove Diana Amabile termina la gara delle cadette in 10’’58 arrivando in nona posizione mentre per la categoria allievi Simio Martinelli termina la competizione in settima posizione, con un tempo di 10’’23 .