Virtus Lucca: vola Del Nista ai campionati tricolori di cross

venerdì, 15 marzo 2019, 15:13

Momenti di altissimo sport ai campionati italiani assoluti individuali e di società di corsa campestre di Torino, dove una folta rappresentativa della Atletica Virtus ha corso fianco a fianco agli oltre 2700 maggiori atleti italiani sul percorso del parco La Mandria, portando un po’ di lucchesità al maggiore appuntamento tricolore della disciplina. Una conclusione di stagione degna per il nostro road team che in poco più di un anno di vita si è affermato come una delle realtà sportive più vivaci del nostro territorio, tanto da creare aggregazione giovanile oltre le aspettative e portare a casa risultati sportivi d’eccezione ai massimi livelli. Un successo che è figlio di molti padri ma che sicuramente non sarebbe stato possibile senza il contributo di Daniele Del Nista, dirigente e atleta d’eccezione che con la propria grinta ed energia ha saputo trascinare il road team verso i successi dei mesi scorsi. Ed anche in quest’ultima occasione Del Nista non ha tradito la propria fama guidando la classifica dei virtussini in gara sul percorso da 10 chilometri per il titolo assoluto maschile: 48esima la posizione finale all’arrivo dopo una gara eccezionale per il nostro runner di punta, che si ritaglia così un posto più che lusinghiero tra gli oltre 300 partecipanti da tutta Italia ed oltre, staccando abbondantemente i pur bravissimi compagni di squadra Filippo Ceccarelli, Francesco Giannecchini, Francesco Giannotti e Paolo Meossi. Un risultato collettivo più che soddisfacente per la dirigenza Virtus che è orgogliosa, inoltre, di aver messo in pista una squadra maschile assoluta composta esclusivamente da atleti lucchesi, a riprova del grande attaccamento e attenzione che la società nutre nei confronti del nostro territorio. Ottima anche la prova di Emma Puccetti che, dopo essersi qualificata a gareggiare dominando le fasi regionali della categoria cadette nonostante fosse al primo anno di categoria, ha avuto l’onore di correre indossando la maglia della rappresentativa regionale Toscana sul percorso da 2 chilometri, piazzandosi a metà classifica dopo una gara straordinaria nonostante la agguerritissima concorrenza. Un viatico eccellente per la giovanissima atleta allenata da Francesco Giannotti che si apre così potenzialmente ad una carriera agonistica ai massimi livelli. Bene nonostante l’assenza di Ludovico Tabellini Barsanti anche la squadra allievi che, composta da atleti al primo anno di categoria, ha avuto l’occasione di competere in una manifestazione tricolore dopo aver conquistato l’argento regionale nella fase di qualificazione, così come le giovanissime atlete delle categorie allieve e juniores che tornano a casa con un preziosissimo bagaglio di esperienza di cui sicuramente vedremo i frutti in futuro. Un pizzico di amarezza invece per Walter Fauci, costretto da un problema fisico a ritirarsi dalla competizione a metà percorso.