Sport



Agliana travolge Bama Altopascio 85 a 65

domenica, 14 aprile 2019, 21:39

85 - 65

(Parziali: 22-8; 37-32; 71-46; 85-65)

AGLIANA: Zaccariello 15 Bogani 15, Rossi 18, Nieri 5, Tuci 12, Sollitto, Razzoli 8, Biagioni, Cantré, Arceni 1, Salvi 11. All. Mannelli

BAMA: Pantosti 13, Orsini 1, Baroncelli 9, De Falco 6, Meucci 9, Pogetti 1, Lombardi, BIni Enabulele, Bonari 6, Riccio 20, Cappa n.e. All. Novelli.

Arbitri: Magazzini e Salvo

Nostalgia, nostalgia canaglia, delle generazioni passate. Generazioni che facevano a botte per vincere un torneo estivo con motivazioni pari a zero, o meglio, con la sola motivazione di vincere, sempre e comunque. Generazioni che gravitano in quantità esigua nel basket odierno, e se lo fanno è giusto che si facciano da parte quanto prima.

Il mondo è cambiato, il basket è cambiato. Nel cambiamento (in peggio) si assiste ad un match di basket che in pratica basket non è. Agliana, con l'obiettivo, poi conquistato, del secondo posto, inizia male ma poi affonda gli attacchi come lama in un burro da accompagnare ad acciughe del mar Cantabrico.

Il Bama, che tiene a riposo Cappa per caviglia in disordine, perde dopo 20" anche Orsini per lo stesso motivo. Il primo quarto è un film horror con 8 punti frutto del 28% globale al tiro, con astinenza da retina sia dall'arco che ai liberi.

22 a 8 al primo fischio e sulle rotazioni il Bama passa a zona, attaccata in modo troppo statico dai padroni di casa. Qualche bullone meno lenteggiante in difesa, due siluri di Meucci da 8 metri, un ottimo Pantosti, ed un superpositivo Bonari riportano i rosablù in rotta di collisione.

Bonari delizia anche gli occhi dei presenti con la visione di un paio di rimbalzi offensivi conquistati. Merce rara. Insomma, nonostante il primo quarto in cui mancava solo scendesse in campo Freddy Krueger i rosablù sono in gara all'intervallo (37-32). Il tutto corredato da buone sensazioni.

Invece la ripresa vede un atteggiamento onestamente inqualificabile degli altopascesi. 12 a 2 in 1'30" per gli avversari, che diventa in un amen 22 a 4. La Novelli band subisce 34 punti in un quarto e deraglia in ogni dove subendo il subibile (71-46) e sbagliando lo sbagliabile.

Ultima frazione e Riccio non si arrende, colpisce dall'arco, in entrata ai liberi. Insieme a Bonari (6 punti), Poggetti che segna il suo primo punto, non si arrende. Bini Enabulele alterna buone cose ad altre infauste. Baroncelli fa "gol" dall'arco (4 su 18 globale per lui) ed il gap si riduce in termini quantomeno non da "imbarcadero".

Nell'ultima rocambolesca giornata Legnaia (anch'essa senza motivazioni ma... altra musica) supera Lucca e se la vedrà nei play-off con Agliana seconda. Lucca finisce ad un sorprendente quinto posto ed affronterà la Pielle Livorno. Altro quarto Pino Dragons - Valdisieve. Il Bama avrà invece come avversario Castelfiorentino. Appuntamento a dopo la pausa pasquale.