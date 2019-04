Sport



Al Palatagliate si accende la sfida tra Geonova e Pielle Livorno

martedì, 30 aprile 2019, 21:07

Dentro, fuori, dentro fuori, dentro fuori, questo è sicuramente il pensiero per sommi capi più ricorrente che rifrulla nella testa di tutto lo staff della Geonova.

Il Primo Maggio è festa, deputata al riposo dal lavoro, è infatti la festa dei lavoratori, ma i ragazzi di coach Piazza, lui stesso, il suo vice e chiunque ha a cuore le sorti di questa squadra sa che sarà una giornata di duro lavoro, in cui con molta probabilità ci sarà da sudare le classiche sette camicie.

Al Palasport arriva la Pielle Livorno, forte del vantaggio acquisito in casa, grazie soprattutto ad uno stratosferico Falconi e ad una voglia di vincere di tutto il roster senza euguali.

Al seguito della squadra ci sarà sicuramente un nutrito di affezionati tifosi che come di consueto daranno spettacolo, sciorinando canti e urla, non sempre rispettosi dei dettami dell'accademia della crusca, ma spesso fondamentali per sostenere la Pielle, questo giusto per capire che al Palasport si preannuncia un pomeriggio bello caldo.

Come abbiamo detto, la prima delle tre gare a disposizione se la sono aggiudicata i labronici, con un margine di sette lunghezze, ma nei play-off poco conta di quanto si vince o si perde, adesso è un po' come a tennis, la Pielle ha la palla del "matchpoint" e la Geonova la possibilità di annullare il vantaggio portandosi a gara tre.

Sia in campionato che in questi Play-off, la Geonova ha sempre dimostrato di non essere da meno dei Livornesi, ma a fine partita purtroppo per un motivo o l'altro ha sempre dovuto chinare il capo, adesso ha la possibilità di riscattarsi, ora occorre buttare in campo oltre la tecnica, il cuore e concentrare tutto il lavoro svolto durante la stagione, in questi decisivi 40 minuti di gioco e così la vede anche coach Piazza.

"In gara uno abbiamo fatto una brutta prestazione, non tanto da un punto di vista tecnico o tattico, ma sicuramente d'atteggiamento, la squadra di Livorno ha messo un aggressività superiore alla nostra e questo non può andar bene in generale, tanto più in una partita di play-off , da qui dobbiamo ripartire e capire che se vogliamo fare in modo che la nostra stagione continui e vada avanti, dobbiamo fare una partita dal punto di vista dell'aggressività e della voglia di vincere, di recuperare un pallone in più, di buttarsi su una palla vagante, completamente diversa da quella che abbiamo fatto in gara uno, sappiamo che ne abbiamo le possibilità sia tecniche, ma anche caratteriali e morali, a questo punto dobbiamo solo metterle in campo e dare il meglio di noi stessi"

Appuntamento al 1 Maggio al Palasport alle ore 18:30