Al via l'11^ edizione della "Sudata Gragnanese"

venerdì, 26 aprile 2019, 10:16

Appuntamento in collina per gli amanti delle passeggiate e della natura. Sabato 27 aprile si svolgerà la undicesima edizione della "Sudata Gragnanese", marcia podistica non competitiva valevole per il trofeo "il sabato..si vince". Partenza dalle 15:30 dal piazzale della chiesa di Gragnano. Tre percorsi di 3km, 6km e 11km.



Organizzata dall'Atletico Gragnano Associazione Sportiva Dilettantistica e Comitato Paesano, anche quest'anno presente nel calendario del Trofeo Podistico Lucchese come marcia facente parte de "il sabato..si vince". Quello che ci porta a riscoprire vecchi sentieri e vie vicinali tra le nostre colline sono la passione e l'amore per il nostro territorio e anche per questo anche in questa edizionme ci siamo impegnati a non fare rifiuti in plastica derivanti dai punti di ristoro. In questa edizione abbiamo deciso di intitolare il percorso da 3km "il sentiero dei bambini, in ricordo di Francesco".