Amore & Vita | Prodir: all in per il Giro dell’Appennino

sabato, 27 aprile 2019, 12:03

Eccoci di nuovo pronti alla sfida del Giro dell’Appennino, una delle classiche più antiche e prestigiose del calendario ciclistico italiano, che nel 2017 vide trionfare il team A&V grazie alla splendida azione solitaria di Danilo Celano.

Come è logico, nell’entourage della formazione di Fanini ci si aspetta moltissimo da questo Giro dell'Appennino, una manifestazione che in passato ha vissuto delle edizioni straordinariamente memorabili e nell’albo d’oro figurano i nomi di Coppi, Gimondi, Moser, Baronchelli (che ha chiuso la carriera in maglia Fanini), Bugno e Argentin oltre a Danilo Celano che torna a disputarla nuovamente (non la corse nel 2018 in maglia Caja Rural) con i colori di Amore & Vita – Prodir.

“Nel 2016 chiudemmo la prova con uno strepitoso Pierpaolo Ficara al 4° posto dopo essere stato protagonista tutto il giorno – ricorda con orgoglio il d.s. Giorgini - ed il 2017 fu un apoteosi, con Celano assoluto dominatore in salita che riuscì a staccaretutti a poco più di 10 km dal traguardo con una prova di forza irresistibile, giungendo in solitaria vittorioso sul traguardo di Finale Ligure. Nel 2018 invece non arrivarono soddisfazioni ma siamo qui per riscrivere la storia e lottare fino all’ultimo metro. Il percorso quest’anno è stato modificato però siamo ugualmente ottimisti e fiduciosi di potercela giocare su più fronti. Infatti abbiamo almeno quattro atleti che sulla carta potrebbero essere in grado di primeggiare. Le ultime corse ci hanno dato molta fiducia e soprattutto in Portogallo abbiamo sfiorato il successo in diverse occasioni (4° e 6° posto di Tizza nella 1° e 2° tappa e 4° posto di Celano nell’ultima frazione). Inoltre Tizza ha appena corso il Tour of the Alps con la nazionale italiana e sta migliorando ad ogni gara, gli manca soltanto la vittoria. Speriamo anche in un pizzico di buona sorte, perché fino ad oggi siamo stati parecchio sfortunati soprattutto con Celano e Ficara che si sono ammalati nei momenti cruciali di Coppie e Bartali e Giro di Sicilia, quando il team si aspettava delle belle prove da parte loro. Ad ogni modo partiamo determinati e con tante belle speranze, consapevoli di essere in grado di giocarcela con i migliori”.

I selezionati per il Giro dell’Appennino sono: Danilo Celano, Pierpaolo Ficara, Marco Tizza, Marco Bernardinetti, Andrea Meucci, Viesturs Luksevics ed Eriks Gavars.